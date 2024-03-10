تدابير ضرورية لمرضى السكري في أول أيام رمضان

أ أ

بسبب ارتفاع مستوى السكر أو انخفاضه، يبدأ مرضى السكري شهر رمضان صومًا خاصًا، مع تحذيرات طبية مهمة ليتمكنوا من إكمال الشهر.





كيف يصوم مريض السكري؟



نوعان لمرض السكري

وحسب "سكاي نيوز"، فإن هناك نوعان لمرض السكري وهما:

وفي هذا السياق، نصح الأطباء مرضى السكري بضرورة اتباع بعض الإرشادات لعدم تعرضهم لأي مشاكل صحية- السكري من النوع الأول وفي هذه الحالة يتلقى المصاب مادة الإنسولين لأن البنكرياس لا يقوم بإنتاجه.

- النوع الثاني من السكري فهو يرتبط عادة بالتقدم في السن والسمنة الزائدة أو الوراثة.





خطوات احترازية ووقائية



1 - تأخير وجبة السحور



2 – تمرة واحدة تكفي



3 – تعجيل الإفطار والبدء بالخضراوات



4 – تناول بعض البروتينات والنشويات القليلة



5 – الفواكه بدلًا من الحلويات



وفي شهر رمضان، يُفضل لمريض السكري من النوع الأول ألا يصوم، لأنه لا يجب أن يستمر لفترات طويلة دون تناول الطعام، ولا ينبغي أن يأكل في مدة قصيرة، أما مريض النوع الثاني فمن الممكن أن يصوم، أما إذا قرر مريض السكري من النوع الأول أو الثاني أن يصوم شهر رمضان بناء على رأي الطبيب المعالج، فهناك بعض الخطوات الاحترازية والوقائية التي يجب القيام بها، وهي:على مريض السكري، تأخير السحور قدر الإمكان حتى لا تطول فترة الصيام.أما بالنسبة للتمر فلا يجب على مريض السكري تناول أكثر من 3 تمرات.وعند تناول وجبة الإفطار، يفضل كسر الصيام بالسلطة وبعد 10 دقائق يستكمل تناول الطعام.ويستحب أن تكون النشويات في النهاية بعد الخضراوات والبروتين، وذلك يعود إلى أن الإشارات العصبية الخاصة بالإشباع تصل بعد ثلث ساعة من تناول الوجبة.كما يفضل لمريض السكري استبدال الحلويات التي يتم تناولها بين الإفطار والسحور بأطعمة صحية مثل الفواكه أو الخضراوات.وخلال ساعات الصيام، يجب على مريض السكري قياس مستوى السكر في الدم في الصباح عند الاستيقاظ ومرة ثانية في العصر وقبل المغرب.