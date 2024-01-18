"التويم": استحداث حقن لهرمون النمو تستعمل مرة واحدة في الأسبوع (فيديو)

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قال رئيس مؤتمر اضطرابات الغدد والأمراض النادرة للأطفال د. عبد العزيز التويم إن حقن لهرمون النمو تستعمل مرة واحدة في الأسبوع. اضافة اعلان





استحداث حقن لهرمون النمو تستعمل مرة واحدة



مناقشة تطوير مضخات الإنسولين



آلية حديثة لقاس السكر لدى الطفل



pic.twitter.com/EmQ6Bh1CAL فيديو | رئيس المؤتمر د. عبد العزيز التويم: حقن لهرمون النمو تستعمل مرة واحدة في الأسبوع تم استحداثها بدلا من اليومية تقليلا لأضرار الحقن للطفل #برنامج_اليوم January 18, 2024

وأوضح في تصريحات لـ "برنامج اليوم"، أنه تم استحداث هذه الحق لتكون مرة واحدة أسبوعيًا بدلا من اليومية تقليلا لأضرار الحقن للطفل.وبين ان الشركات استحدثت هذا النوع من الحقن لتقليل عدد "شكات" الأطفال بشكل يومي، لتكون متاحة مرة كل أسبوع، إضافة إلى مناقشة تطوير مضخات الإنسولين وما استجد فيها.وأكد أنه تم خلال المؤتمر مناقشة تحليل الدم المستمر بالنسبة لطفل أو الأم، وذل من خلال الجوال وفي أي مكان يمكنها معرفة مقياس السكر لدى الطفل بإعطاء جرس تنبيه كلما انخفض أو ارتفع.