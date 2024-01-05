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التجشؤ المفرط علامة على مرض مميت

التجشؤ
التجشؤ المفرط قد يكون علامة على سرطان الأمعاء
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سرطان الأمعاء الدقيقة هو أحد أنواع السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الأمعاء الدقيقة. فالأمعاء الدقيقة عبارة عن أنبوب طويل يحمل الطعام المهضوم من المعدة إلى الأمعاء الغليظة.اضافة اعلان

أعراض سرطان الأمعاء

وتؤثر الأعراض التقليدية لسرطان الأمعاء على حركات الأمعاء، ومنها على سبيل المثال:
- براز أكثر ليونة.
-الحاجة إلى التبرز أكثر أو أقل.
-وجود دم في البراز.
الشعور بالحاجة إلى التبرز في كثير من الأحيان..
وهناك بعض الأعراض الأخرى التي لا علاقة لها بالبراز، مثل آلام البطن، والانتفاخ، وفقدان الوزن دون محاولة.

التجشؤ المفرط

وقد يكون هناك سبب آخر هو التجشؤ المفرط، وفقًا لدكتور كونال سود، الطبيب المقيم في الولايات المتحدة.
وروى الدكتور سود، في فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، قصة ممرضة أصيبت بسرطان الأمعاء المتقدم وكانت تعاني من التجشؤ المفرط.
وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس": "أجريت اختبارات لممرضة من فلوريدا كانت تعاني من أعراض غير محددة تتمثل في التجشؤ المفرط وتبين أنها مصابة بسرطان القولون في المرحلة الثالثة. كان سبب تجشؤها هو انسداد الأمعاء بسبب الورم".

قصة ممرضة فلوريدا

وانتشرت قصة الممرضة في العام الماضي. وفي مقابلة مع موقع (NeedtoKnow)، قالت بيلي ماكبرين، التي كانت تبلغ من العمر 25 عامًا في ذلك الوقت، إنها لاحظت الأعراض غير الشائعة لأول مرة في عام 2021.
وأضافت: "كنت أتجشأ خمس إلى عشر مرات في اليوم. لم يكن هذا طبيعيا بالنسبة لي. في الواقع، نادرًا ما كنت أتجشأ من قبل، ولهذا السبب لاحظت مدى غرابة الأمر".

أعراض أخرى

وتجاهلت الأعراض في البداية، ولكن في فبراير 2022، بدأت أعراض أخرى أكثر إثارة للقلق في الظهور، بما في ذلك الارتجاع الحمضي والشعور بألم  متزايد وفقدان الشهية وعدم القدرة على الذهاب إلى الحمام.
غير أن بيلي اشتبهت في أن الأعراض التي تعاني منها كانت نتيجة انسداد معوي، وكانت على حق.
وكشفت الأشعة المقطعية أن لديها ورمًا يعيق أمعائها الغليظة، والذي تم تأكيده لاحقًا على أنه سرطان الأمعاء في المرحلة الثالثة.
قالت الممرضة: "التجشؤ المفرط ليس علامة واضحة على الإصابة بسرطان القولون، لكن طبيب الأورام أخبرني أنه من المحتمل أن يكون بداية الأعراض لدي.
وأضافت: "كان مرض ارتجاع المريء أحد الأعراض في حالتي لأن الورم كان يسبب ببطء انسدادًا كاملاً للأمعاء".
وفي حين أن التجشؤ المفرط لا يعني بالضرورة أن الشخص مصاب بالسرطان، إلا أن الدكتور سود قال إن هذا درس جيد للبحث عن السبب الأساسي.

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