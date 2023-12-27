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علامات تحذيرية في البراز تكشف عن أعراض سرطان الأمعاء

صحة الأمعاء
العديد من الأعراض تكشف عن سرطان الأمعاء
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يعتبر سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان شيوعًا، وهو نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الأمعاء الدقيقة. اضافة اعلان
وكما هو الحال مع جميع أشكال السرطان، فإن الاكتشاف المبكر يحسن بشكل كبير فرص الحصول على علاج فعال. 
وحدد جراح القولون والمستقيم جيمس في مستشفى الملك إدوارد السابع، أربع علامات تحذيرية لسرطان الأمعاء، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس" على النحو التالي: 

1. تغيير كبير في عادات التبرز 

وفقًا لـ كينروس، فإن أحد المؤشرات المحتملة لسرطان الأمعاء هو أي تغيير كبير في عادات التبرز، على سبيل المثال، التبرز أكثر من المعتاد، أو أن يكون البراز أكثر مرونة وسيلانًا. 
وقال: "من المرجح أن يكون هذا مرتبطًا بعامل خارجي مثل الإجهاد أو تناول المزيد من الألياف أو تغيير النظام الغذائي، ولكن الأمر يستحق أن تقوم بفحص نفسك إذا استمرت المشكلة".

2. دم في البراز

علامة أخرى تستدعي الانتباه، وهي اكتشاف الدم في البراز.
وقال كينروس: "إذا لاحظت وجود دم في برازك، ولا تعاني من البواسير، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية على أن هناك شيئًا ليس على ما يرام". 
وأضاف: "عادةً سيطلب منك طبيبك تزويده بعينة من البراز، وسيستخدم اختبار البراز الكيميائي المناعي (FIT) للكشف عن أي دم مخفٍ في البراز. مما يساعد على تقييم ما إذا كانت المشكلة هي سرطان الأمعاء أو مشكلة أخرى".

3. آلام في البطن

في حين أن آلام البطن يمكن أن تنجم عن مجموعة واسعة من المشكلات، بدءًا من إرهاق العضلات إلى آلام الدورة الشهرية، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان الأمعاء. 
وأوصى الطبيب بالبحث بشكل خاص عن الانتفاخ الناتج دائمًا عن تناول الطعام، مما قد يؤدي إلى تناول كميات أقل، وبالتالي فقدان الوزن.
وأضاف كينروس: "(هذا) شيء يحتاج إلى تقييم من قبل أخصائي طبي".

4. ألم أو ورم

من العلامات التحذيرية الأخرى التي يمكن أن تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء وجود ألم أو كتلة في المعدة أو في ممر الظهر. 
وقال جراح القولون والمستقيم: "على الرغم من أن هذا من المرجح أن يكون حميدا، إلا أنه قد يشير إلى ورم خبيث". 
وأضاف: "مع أخذ ذلك في الاعتبار، يجب أن يتم دائمًا فحص أي كتل جديدة أو كتل زاد حجمها بواسطة طبيبك".
وأشار إلى أن الكشف المبكر يعد من أفضل الطرق لزيادة فرص النجاة من سرطان الأمعاء، لذلك، لا يجب أن تشعر بالحرج من التحدث عن برازك أو عادات أمعائك.

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