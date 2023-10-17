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الإكثار من البصل والثوم في الخريف.. هل له فائدة؟

بداية الخريف
نصائح بتنويع النظام الغذائي في الخريف
أ أ
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أوصى طبيب روسي بتناول نظام غذائي متنوع في فصل الخريف، يتضمن كمية كافية من الخضروات والمواد المغذية كما في بقية فصول السنة.اضافة اعلان
وقال الدكتور إيجور ألينتوف، أخصائي أمراض الباطنية، لموقع "روسيا اليوم"، إنه عند اتباع حمية غذائية صحيحة وصحية لن تبقى هناك حاجة لتناول الفيتامينات المصنعة والمكملات الغذائية، لأن الشخص يحصل عليها من الأطعمة التي يتناولها.

فيتامين د 

وأضاف: "يمكن فقط إضافة فيتامين د تحت إشراف طبيب، لأنه في الخريف يقل ضوء الشمس وكقاعدة عامة، لا حاجة للإضافات الأخرى. لإن هدف ما يعلن عن أهمية الاستخدام المنتظم للمكملات الغذائية هو بالأحرى تسويق، ولا علاقة له بالطب".
وأشار إلى أن النظام الغذائي يجب أن يحتوي على الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات الورقية والمكسرات والبقوليات.

الإكثار من تناول البصل والثوم في الخريف

لكنه بين أن الإكثار من تناول البصل والثوم في الخريف، كما تنصح الأمهات والجدات، لن يجلب الكثير من الفوائد. 
وأوضح أنه لا يمكن أن تكون خصائصها المضادة للميكروبات فعالة إلا إذا أكل الشخص منها  كمية كبيرة دفعة واحدة، وهو أمر لا داع له. وعمومًا البصل والثوم هي مجرد توابل جيدة، أو مكمل فيتامينات.
وذكر أنه بالنسبة للأفوكادو والكينوا مثلاً، فإن إضافة هذه المنتجات المفيدة للصحة يوميا تكون له نتائج صحية عامة وليست حصرية.
وتابع: "يمكن تحقيق تأثير مماثل لها بتناول المنتجات التقليدية - الحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات الطازجة، ما يوفر التنوع الضروري من العناصر الغذائية في الجسم".

اختيار اللحوم ذات المحتوى الأقل من الدهون 

كما نصح باختيار اللحوم ذات المحتوى الأقل من الدهون كالديك الرومي والدجاج والأرانب.
وأردف: "من الأفضل تقليل لحم الضأن في النظام الغذائي. لأن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى زيادة حمض البوليك، الذي يؤثر في أمراض المفاصل والكلى والأوعية الدموية. وعموما من الأفضل استبدال اللحوم بالأسماك مرة أو مرتين على الأقل في الأسبوع، لأنها تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، الضرورية لعمل الجسم بضورة طبيعية".

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