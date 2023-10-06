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صحيفة تواصل الالكترونية

الإفراط في تناول القهوة يسبب 4 أعراض صحية خطيرة

القهوة
القهوة
أ أ
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حذر د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري، من خطورة الإفراط في تناول مشروب القهوة.
وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس "إن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة ومفيده للصحة إذا تم تناولها بكمية معتدلة.اضافة اعلان

خطورة الإفراط في تناول القهوة



وأضاف "لكن الافراط في تناول القهوة، بمعدل أكثر من ٥ كاسات باليوم (٤٠٠ ملغم باليوم ) قد يؤدي إلى :

- استثارة القولون وقد تسبب إسهال أو غازات 
- ارتفاع ضغط الدم
- القلق والأرق وعدم النوم 
- كثرة التبول

الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة



وفي وقت سابق، حثّت الهيئة العامة للغذاء والدواء على اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة ومكوناتها، والالتزام بمعدل الاستهلاك اليومي المُوصى به، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للقهوة الذي يوافق 1 أكتوبر من كل عام.

خطر التلوث



ونصحت بعدم استخدام معدات القهوة لأغراض أخرى، أو وضع سائل آخر غير القهوة فيها لما قد يسببه من خطر التلوث، وكذلك المحافظة على تنظيفها بشكلٍ مستمر حتى لا تتراكم الميكروبات أو يتشكل فيها العفن.
وشددت "الغذاء والدواء" على ضرورة تخزين القهوة ومكوناتها في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك أو معدن مقاوم للصدأ، وإبعادها عن أشعة الشمس، والتخزين في مكان جاف أو بالتجميد في "الفريزر" لتجنب نمو الفطريات، والتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.

معدل الاستهلاك اليومي



ودعت إلى ضرورة الالتزام في الاستهلاك اليومي للقهوة وألا يتجاوز معدل الاستهلاك اليومي للبالغين (400) مليغرام بما يعادل 3 أكواب من القهوة السوداء بسعة 250 مل أو 15 فنجان من القهوة السعودية بسعة 50 مل، وذلك وفقاً لمراجعات الأدلة العلمية من اللجنة الوطنية للتغذية بالهيئة.
وأوصت "الهيئة " المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين إلى الحد من استهلاك المنتجات ذات المحتوى العالي من الكافيين وألا تتجاوز كميتها في اليوم عن 200 مليغرام.

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