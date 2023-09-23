لا تستهين بالكركم والشوكولاته الداكنة .. فوائد مذهلة لتنشيط الدماغ والذاكرة

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يجب عليك الحفاظ على الدماغ وإبقائه في قمة نشاطه، لأنه المسؤول عن العديد من الوظائف، مثل: إبقاء دقات قلبك وتنفس الرئتين مستمرين، والسماح لك بالتحرك، والشعور، والتفكير. اضافة اعلان





أغذية مفيدة للدماغ والذاكرة:

وبحسب ما ذكره موقع "ويب طب" فإن هناك أطعمة يمكن أن تحسن المهام العقلية، مثل: الذاكرة، والتركيز، ومنها:1-الأسماك: من أبرز الأمثلة على أغذية مفيدة للدماغ والذاكرة، ويشمل هذا النوع من الأسماك كل من: السلمون، وسمك السلمون المرقط، والسردين.فجميعها تحتوي على مصادر غنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 التي تعتبر إحدى العناصر الحيوية جدًا، ولأن جسمنا لا يقوم بإنتاجها فمن الضروري الحصول عليها من الغذاء ومن المكملات الغذائية كالأسماك.2- الأفوكادو: أحد أنواع الفواكه الأكثر فائدة كونه يحتوي على نسبة أقل من الكربوهيدرات وأعلى بالدهون الصحية، ففوائده مختلفة لجسم الإنسان، أهمها أنه يساعد في تحسين وظيفة الإدراك، كالذاكرة والتركيز.3- الشوكولاته الداكنة : تتكون الشوكولاته الداكنة من الكاكاو الذي يعرف بأنه مصدرًا جيدًا للعديد من المعادن، أهمها: الحديد، والمغنيسيوم.وقد وجد أن الكاكاو يحسن تدفق الدم إلى الدماغ، إضافة إلى أنه يحتوي على مواد منشطة، مثل: الكافيين، والثيوبرومين وهو مركب مرتبط بتحسين المزاج.4- الكركم: توابل صفراء اللون ، وما يميز الكركم هي مادة تتواجد فيه دون غيره من البهارات والأعشاب تعرف باسم الكركمين وهي العنصر النشط فيه الذي من الممكن أن تعبر حاجز الدم في الدماغ، وهذا يعني أنها قد تدخل مباشرة في الدماغ لتستفيد منها الخلايا.5- القهوة: للقهوة فوائد عديدة لصحة دماغك، فهي تحتوي على عنصرين رئيسين، وهما: الكافيين، ومضادات الأكسدة التي تساعد دماغك على "زيادة اليقظة" و"تحسين المزاج".