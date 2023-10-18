اكتشاف دواء يخفف متلازمة القولون العصبي

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توصلت دراسة بريطانية حديثة إلى أن أحد الأدوية المضادة للاكتئاب قد يغير حياة الملايين من الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

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مرضى القولون العصبي



وخلال الدراسة، أوضح الباحثون إن أخذ جرعات منخفضة من عقار “أميتريبتيلين” المضاد للاكتئاب، يحسن أعراض القولون العصبي بشكل ملحوظ.

وفي أول تجربة من نوعها، أراد الباحثون اختبار ما إذا كانت الجرعات المنخفضة من مضاد الاكتئاب يمكن أن تفيد مرضى القولون العصبي.



وخلال الدراسة، تم تجنيد حوالي 463 مريضاً من 55 عيادة عامة في غرب يوركشاير وويسيكس وغرب إنجلترا، حيث تم إعطاء نصفهم عقار أميتريبتيلين في حين تم إعطاء النصف الآخر علاجاً وهمياً.



أهم نتائج الدراسة



وأظهرت نتائج التجربة أن الأشخاص الذين تناولوا عقار “أميتريبتيلين” شهدوا تحسناً عاماً في أعراض القولون العصبي بعد 6 أشهر، بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا العلاج الوهمي.

وقام الباحثون بمراقبة درجات القلق أو الاكتئاب لدى المشاركين في التجربة، ووجدوا أن هذه العناصر لم تتغير لديهم، مما يشير إلى أن التأثيرات المفيدة للدواء كانت عن طريق القناة الهضمية.

هذا وينتمي عقار “أميتريبتيلين” إلى مجموعة من الأدوية تسمى ثلاثية الحلقات، والتي كانت تستخدم في الأصل بجرعات عالية لعلاج الاكتئاب. وتعتبر هذه الدراسة الجديدة، التي نشرت في مجلة لانسيت، الأولى التي تدرس استخدامه لعلاج القولون العصبي، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويوضح الأطباء، أن مرض القولون العصبي يصيب حوالي واحد من كل 20 شخصاً في جميع أنحاء العالم، ويسبب الألم والنفخة والإسهال والإمساك. ويمكن أن يكون لهذه الحالة طويلة الأمد، والتي ليس لها علاجاً معروفاً، تأثير كبير على نوعية الحياة وقدرة المصابين على العمل والتواصل الاجتماعي.





