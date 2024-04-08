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دراسة تحذر: العمل ليلاً قد يؤثر على صحتك بطريقة غير متوقعة

العمل ليلا
خطورة العمل ليلا
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حذرت دراسة حديثة من خطورة وتداعيات العمل ليلا، وتأثير ذلك سلبا على الصحة بصفة عامة خاصة مع مرور السنوات.

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وفي التفاصيل، أوضحت دراسة أجريت في جامعة نيويورك ن العمل في نوبات ليلية خلال فترة العشرينات من العمر قد يضعف الصحة العامة بعد عقود.
وخلال الدراسة، وجد الباحثون أن يوم العمل التقليدي من 9 صباحاً إلى 5 مساءً كان الأكثر حماية، من الناحية الصحية، على مدار حياة الشخص.
ووفقا لـ "ستادي فايندز"، كان الشباب الذين يعملون في الليل، أو في جداول زمنية أخرى متقلبة، ينامون أقل وأسوأ، وكانوا أيضاً أكثر عرضة للإبلاغ عن مشاعر الاكتئاب بعد مرور 30 عاماً تقريباً.

أهم نتائج الدراسة

وبحسب الدراسة، فقد ظهرت أكبر الاختلافات في الصحة بين العمال الذين بدأوا حياتهم المهنية بالعمل لساعات عادية قبل التحول إلى جدول زمني متقلب في الـ30 من العمر. في الواقع، كان التأثير على الصحة مشابهاً لتأثير الحصول على تعليم ثانوي فقط.
واستند البحث إلى معلومات حول أكثر من 7000 شخص في الولايات المتحدة على مدى 30 عاماً.
وتوصل الباحثون، إلى أن 1 فقط من كل 4 أشخاص (26%) يعمل دائماً بجدول زمني ثابت وساعات عمل قياسية.
وكانت دراسة سابقة أجريت عام 2021 وجدت صلة بين العمل لساعات طويلة والحالات الصحية المختلفة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب والإصابة بأمراض خطيرة منها السرطان.

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