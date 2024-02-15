5 وجبات إفطار ممنوعة على مرضى السكري

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حذّرت أخصائية التغذية المعروفة على تيك توك باسم «The Voice of Diabetes»، من الوجبات
التي تزيد من مستويات السكر في الدم.
أسوأ الأطعمة في وجبة الإفطاروأشارت إلى أسوأ الأطعمة التي تتناول على وجبة الإفطار بالنسبة لمرضى
السكري، وفقاً لما أوردت صحيفة «إكسبرس»، على النحو التالي:
5 وجبات إفطار ممنوعه على مرضى السكري1ـ حبوب الإفطار
2ـ الزبادي
3ـ الفطائر والمخبوزات
4ـ مخلوطات بالزبادي
5ـ عصائر الفاكهة
أفضل الأطعمة لمرضى السكريينصح الأطباء مرضى السكري بتناول الأطعمة التالية:
1ـ الخضروات الورقية الخضراء.
2ـ الحبوب الكاملة.
3ـ الأسماك الدهنية.
4ـ الفاصوليا.
5ـ الجوز (عين الجمل).
6ـ الحمضيات.
7ـ التوت.
8ـ البطاطا الحلوة.
9ـ البروبيوتيك.
10ـ بذور الشيا.
أطعمة ينصح مريض السكري بتقليلهاينصح الأطباء مرضى السكري بتجنب الأطعمة التالية:
ـ الخبز الأبيض.
ـ الأرز الأبيض.
ـ المعكرونة البيضاء.
ـ البطاطا.
ـ البطيخ.
ـ الأناناس.
ـ الدهون المشبعة مثل الموجودة في اللحوم الحمراء.
ـ الدهون المتحولة مثل الموجودة في الحلويات المصنعة والمرغرين.
ـ الحلوى والكعك والبسكويت.
ـ المشروبات السكرية.
ـ الأطعمة المالحة.