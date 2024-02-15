الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

5 وجبات إفطار ممنوعة على مرضى السكري

افطار مرضى السكري
إفطار مرضى السكري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذّرت أخصائية التغذية المعروفة على تيك توك باسم «The Voice of Diabetes»، من الوجبات التي تزيد من مستويات السكر في الدم.اضافة اعلان

أسوأ الأطعمة في وجبة الإفطار

وأشارت إلى أسوأ الأطعمة التي تتناول على وجبة الإفطار بالنسبة لمرضى السكري، وفقاً لما أوردت صحيفة «إكسبرس»، على النحو التالي:

5 وجبات إفطار ممنوعه على مرضى السكري

1ـ حبوب الإفطار
2ـ الزبادي
3ـ الفطائر والمخبوزات
4ـ مخلوطات بالزبادي
5ـ عصائر الفاكهة

أفضل الأطعمة لمرضى السكري

ينصح الأطباء مرضى السكري بتناول الأطعمة التالية:
1ـ الخضروات الورقية الخضراء.
2ـ الحبوب الكاملة.
3ـ الأسماك الدهنية.
4ـ الفاصوليا.
5ـ الجوز (عين الجمل).
6ـ الحمضيات.
7ـ التوت.
8ـ البطاطا الحلوة.
9ـ البروبيوتيك.
10ـ بذور الشيا.

أطعمة ينصح مريض السكري بتقليلها

ينصح الأطباء مرضى السكري بتجنب الأطعمة التالية:
ـ الخبز الأبيض.
ـ الأرز الأبيض.
ـ المعكرونة البيضاء.
ـ البطاطا.
ـ البطيخ.
ـ الأناناس.
ـ الدهون المشبعة مثل الموجودة في اللحوم الحمراء.
ـ الدهون المتحولة مثل الموجودة في الحلويات المصنعة والمرغرين.
ـ الحلوى والكعك والبسكويت.
ـ المشروبات السكرية.
ـ الأطعمة المالحة.

اقرأ أيضا

7 أعراض جانبية.. دراسة: حبوب منع الحمل تضر بقلوب النساء

فيروس قاتل يهدد أكثر من 240 مليون شخص في أوروبا

منها البروكلي.. 6 خضراوات غنية بالبروتين تساعد على بناء العضلات

منها ضيق التنفس.. 5 علامات تدل على مدى صحة قلبك

بدائل صحية للملح تساعد على خفض ضغط الدم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook