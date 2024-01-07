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استشاري يوضح الفرق بين السيلياك وحساسية القمح

حساسية القمح
القمح
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أوضح الدكتور ناصر الجهني استشاري غدد صم و سكري وسمنة الفرق بين السيلياك وحساسية القمح.
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ماذا تعرف عن مرض السيلياك؟


وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : "إن السيلياك، عبارة عن مرض مناعي ناتج حساسية الجلوتين (البروتين) الموجود في القمح والشعير حيث يهاجم الجسم نفسه ويؤدي إلى تلف النتوءات التي تبطن الأمعاء الدقيقة".
وأضاف "قد لا يكون هنالك أي أعراض ، وممكن أن يؤدي إلى إسهال والآم وانتفاخات في البطن وتأخر النمو لدى الأطفال ونقص الفيتامين مثل فيتامين د او يؤدي إلى فقر الدم الناتج عن نقص الحديد أو فيتامين ب١٢ ".
وتابع الجهني: "قد يرتبط بوجود الأمراض المناعية مثل النوع الأول من داء السكري والعلاج يجب أن يشمل اتباع نظام غذائي خالي من الجلوتين".

ماذا تعرف عن حساسية القمح؟


وأوضح الجهني، أن حساسية القمح : "هي رد فعل الجهاز المناعي للبروتينات الموجودة في القمح فقط، وليس الجلوتين الموجود في الأطعمة الأخرى مثل الشعير وهو من أنواع الحساسية ، وليست مرضًا مناعيًّا مثل السيلياك".
وأضاف "قد يشكو المصاب من الحكة، ظهور طفح جلدي، ألم في البطن، انتفاخ الشفتين واللسان، وصعوبة التنفس، بعد تناول القمح مما يؤدي الإصابة".
أما عن العلاج، فأوضح الجهني: "أنه يجب تجنب  تناول القمح بجميع أنواعه، وتناول أدوية الحساسية اذا دعت الحاجة".

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