استشاري: خمسة محاور تمثل عصب المنظومات الصحية المتطورة

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كشف د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، عن أهم خمسة محاور والتي تشكل عصب المنظومات الصحية المتطورة.





محاور المنظومات الصحية المتطورة اضافة اعلان



أسباب فشل الحمية وإنقاص الوزن

زيادة الوزن مجدداً خلال عام



وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن أهم خمسة محاور ستركز عليها المنظومات الصحية المتطورة" تشمل التالي:١- قياس النتائج الصحية وتحسينها.٢- قياس تجربة المريض والممارس الصحي وتحسينها.٣- اقتصاديات الصحة وتطبيق مبادئها.٤- توفير التقنية وتوظيفها.٥- استخدام البيانات وتوظيفها.وفي وقت سابق، أوضح الدكتور ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أسباب فشل عمليات الحمية وإنقاص الوزن.وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : "هام لمن يعانون من السمنة وزيادة الوزن .. من المتعارف عليه طبياً عند فقدان الوزن سواء عن طريق الحمية الغذائية أو أدوية التحسس أو عمليات السمنة ينتبه الجسم بإن هنالك تغير قد حصل فيه وبعد عدة أشهر يبدأ الجسم بممانعة نقصان الوزن ويسمى هذا (ثبات الوزن) ".وتابع "يبدأ بعد ذلك الوزن بالزيادة تدريجاً والسبب ليس ناتج عن كسل الشخص، ولكن يعود السبب إلى ثبات الوزن وزيادته بعد نقصانه إلى :- زيادة الجوع (زيادة هرمون الجوع غرلين )- نقصان هرمونات الشبع (GLP-1,CCk,PYY) وجميعها تؤدي الى زيادة الاكل وثبات وزيادة الوزن- أيضاً يكون هنالك هبوط في معدل الحرق في الجسم (الجسم لا يحرق السعرات بالشكل المضبوط).وأضاف الجهني: "وجدت الدراسات الطبية أن ٣٠ الى ٥٠٪ من الوزن المفقود بالحمية أو حقن التنحيف يتم زيادته خلال سنة واحدة فقط .