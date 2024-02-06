الثلاثاء، 25 رجب 1445 ، 06 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري: خمسة محاور تمثل عصب المنظومات الصحية المتطورة

جراحة
المنظومات الصحية المتطورة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، عن أهم خمسة محاور والتي تشكل عصب المنظومات الصحية المتطورة.

محاور المنظومات الصحية المتطورةاضافة اعلان


وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "إن أهم خمسة محاور ستركز عليها المنظومات الصحية المتطورة" تشمل التالي:
١- قياس النتائج الصحية وتحسينها.
٢- قياس تجربة المريض والممارس الصحي وتحسينها.
٣- اقتصاديات الصحة وتطبيق مبادئها.
٤- توفير التقنية وتوظيفها.
٥- استخدام البيانات وتوظيفها.
 

أسباب فشل الحمية وإنقاص الوزن



وفي وقت سابق، أوضح الدكتور ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، أسباب فشل عمليات الحمية وإنقاص الوزن.
وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : "هام لمن يعانون من السمنة وزيادة الوزن .. من المتعارف عليه طبياً عند فقدان الوزن سواء عن طريق الحمية الغذائية أو أدوية التحسس أو عمليات السمنة ينتبه الجسم بإن هنالك تغير قد حصل فيه وبعد عدة أشهر يبدأ الجسم بممانعة نقصان الوزن ويسمى هذا (ثبات الوزن) ".
وتابع "يبدأ بعد ذلك الوزن بالزيادة تدريجاً والسبب ليس ناتج عن كسل الشخص، ولكن يعود السبب إلى ثبات الوزن وزيادته بعد نقصانه إلى :

- زيادة الجوع (زيادة هرمون الجوع غرلين )
- نقصان هرمونات الشبع (GLP-1,CCk,PYY) وجميعها تؤدي الى زيادة الاكل وثبات وزيادة الوزن 
- أيضاً يكون هنالك هبوط في معدل الحرق في الجسم (الجسم لا يحرق السعرات بالشكل المضبوط).

زيادة الوزن مجدداً خلال عام


وأضاف الجهني: "وجدت الدراسات الطبية أن ٣٠ الى ٥٠٪ من الوزن المفقود بالحمية أو حقن التنحيف يتم زيادته خلال سنة واحدة فقط .

اقرأ أيضا

المرض X.. العلماء يضيقون نطاق خطر التهديد الوبائي للبشرية

أعراض وخطورة مرض اليد والقدم والفم على الأطفال

"الخضيري" يكشف مفاجأة بشأن أنابيب نقل الدم بجسم الإنسان

طول أصابعك يكشف عن أسرار شخصيتك.. ماذا يقول العلماء؟

فريق طبي بالخبر ينجح بزراعة منظم نبضات قلب طفل حديث الولادة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جفاف الحلق 4:18 ص الخميس، 01 فبراير 2024

أهمها الحساسية.. 5 أسباب تؤدي إلى جفاف الحلق المستمر

الوزن الزائد 6:05 ص الأربعاء، 31 يناير 2024

هل وزنك الزائد يعني أنك مريض وأن حياتك مهددة؟

بلع اللسان عند الأطفال 6:13 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

بلع اللسان عند الأطفال.. الأسباب والإسعافات الأولية والعلاج

الارتجاع الحنجري البلعومي 4:19 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

احترس منه.. الارتجاع الحنجري البلعومي يؤدي إلى السعال المزمن

اقرأ أيضا

برودة القدمين - الشتاء - القدم
11:07 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

بعيدًا عن الأمراض التنفسية.. كيف تتغلب على هذا المرض المؤلم في الشتاء؟

تأخر نطق الاطفال
10:13 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

"الصحة": 5 أسباب وراء تأخر النطق لدى الأطفال

الطماطم
9:02 ص الثلاثاء، 06 فبراير 2024

مفاجأة.. الأطعمة "المجمدة" أفضل من الطازجة في الحماية من الأمراض

الكوليسترول
7:17 م الإثنين، 05 فبراير 2024

استشاري يوضح العلاقة بين انسداد الشرايين وارتفاع الكوليسترول

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - التسجيل
6:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. حقيقة نزول زيادة في دعم فبراير من حساب المواطن

هدف
5:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل وبشرى.. "هدف" يعلن عن 2550 فرصة تدريبية عبر "تطوير الخريجين" للدبلوم فأعلى

هيئة تقويم التعليم والتدريب
3:15 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

موعد التسجيل للطالبات في اختبارات التحصيل الورقي

رواتب - راتب - ريال - وظائف
2:03 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. برواتب 6500 ريال.. فرص تدريب وتوظيف بمعهد الصناعات الغذائية لحملة الثانوية

GFpJE8TXcAAAiGb
1:01 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

عاجل.. ارتكبوا فعلاً مشينًا.. ضبط 6 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي في الرياض

تفويض مخلص جمركي - الزكاة - الجمارك - موانئ
12:42 م الثلاثاء، 06 فبراير 2024

بالخطوات.. كيف تسترد وتؤجل الرسوم الجمركية؟