تأثير "لن تتوقعه" لليود على الغدة الدرقية وأهم الأطعمة التي تحتوي عليه

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كشف أخصائي الطب العام الروسي الدكتور أندريه كوندراخين أن الأطعمة الغذائية المحتوية على اليود تساعد في تحسين عمل الغدة الدرقية.





فوائد "اليود" للغدة الدرقية في الجسم: اضافة اعلان



كمية اليود تكفي لدعم وظائف الغدة الدرقية:



الأكثر عرضة للإصابة:



يسهم اليود في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. وأن منتجات مثل كبد سمك القد والأسماك البحرية وفاكهة فيغوة تحتوي على اليود، لذلك تساعد على تحسين عمل الغدة الدرقية.كما يمكن الحصول على اليود من الطحالب البحرية والمحار والروبيان والملح المعالج باليود. ويوجد أيضا بكميات ضئيلة في البيض والحميض.وقال الأخصائي الروسي إنه تكفي كمية اليود الموجودة في هذه المنتجات لدعم وظائف الغدة الدرقية.وأضاف: في الوقت نفسه، تناول اليود الموجود في الأطعمة باعتدال لن يكون له أي تأثير سلبي. لأنه للحصول على جرعة سامة من اليود الموجود في هذه المنتجات يجب تناول عدة كيلوغرامات منها، وهو أمر غير مرجح.وبالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص اليود بالجسم، هم الحوامل، والأشخاص الذين يعيشون في أماكن لا يوجد بها اليود، والذين لا يستخدمون الملح المعالج باليود، والذين يتناولون الأطعمة النباتية.