الإثنين، 17 رجب 1445 ، 29 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تأثير "لن تتوقعه" لليود على الغدة الدرقية وأهم الأطعمة التي تحتوي عليه

WhatsApp Image 2024-01-29 at 1.44.10 AM
فوائد اليود
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشف أخصائي الطب العام الروسي الدكتور أندريه كوندراخين أن الأطعمة الغذائية المحتوية على اليود تساعد في تحسين عمل الغدة الدرقية.

فوائد "اليود" للغدة الدرقية في الجسم:اضافة اعلان


يسهم اليود في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية. وأن منتجات مثل كبد سمك القد والأسماك البحرية وفاكهة فيغوة تحتوي على اليود، لذلك تساعد على تحسين عمل الغدة الدرقية.

كما يمكن الحصول على اليود من الطحالب البحرية والمحار والروبيان والملح المعالج باليود. ويوجد أيضا بكميات ضئيلة في البيض والحميض.

كمية اليود تكفي لدعم وظائف الغدة الدرقية:


وقال الأخصائي الروسي إنه تكفي كمية اليود الموجودة في هذه المنتجات لدعم وظائف الغدة الدرقية.

وأضاف: في الوقت نفسه، تناول اليود الموجود في الأطعمة باعتدال لن يكون له أي تأثير سلبي. لأنه للحصول على جرعة سامة من اليود الموجود في هذه المنتجات يجب تناول عدة كيلوغرامات منها، وهو أمر غير مرجح.

الأكثر عرضة للإصابة:


وبالنسبة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص اليود بالجسم، هم  الحوامل، والأشخاص الذين يعيشون في أماكن لا يوجد بها اليود، والذين  لا يستخدمون الملح المعالج باليود، والذين يتناولون الأطعمة النباتية. 

اقرأ أيضا

احذري: هذه الأشياء تؤدي إلى استنفاد البويضات!

"الصحة": أولوية الحصول على لقاح كورونا المطور لهذه الفئات

مزاعم عن فوائد التدخين.. لا تصدقها

مفاجأة.. تناول لقاح كورونا أثناء الحمل يحمي الرضع من هذا المرض

الأعراض "الخفية" لارتفاع ضغط الدم.. كيف تكتشفها؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الغدة الدرقية 9:35 م الإثنين، 08 يناير 2024

استشاري يوضح أعراض اضطراب الغدة الدرقية

برودة القدمين - الشتاء - القدم 2:25 م الأحد، 07 يناير 2024

5 أسباب تجعلك تشعر بالبرد طوال الوقت.. تعرف عليها

د. فهد الخضيري 1:19 ص السبت، 06 يناير 2024

هل تختلف السعرات الحرارية مع تغيير طريقة الطهي؟ "الخضيري" يوضح

اقرأ أيضا

الأسماك
11:54 ص الأحد، 28 يناير 2024

7 أطعمة في متناول الجميع تعطيك مظهرًا أصغر سنًا

وزارة الصحة1
9:53 ص الأحد، 28 يناير 2024

ماذا تفعل إذا كانت نتيجة فحص ما قبل الزواج إيجابية؟

السعال الديكي
9:15 ص الأحد، 28 يناير 2024

كيف تُفرّق بين السعال الديكي ونزلات البرد؟

الصرع3
8:44 ص الأحد، 28 يناير 2024

"القصيم الطبي": طريقة وخطوات إسعاف المصاب بنوبات الصرع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

منصة قوى
3:00 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. آلية تسجيل بلاغ انقطاع عن العمل حال تغيب الموظف

جبل اللوز الثلوج
2:43 ص الإثنين، 29 يناير 2024

توقعات بتساقط الثلوج على ثلاث مناطق .. نهاية الأسبوع الجاري

حساب المواطن - التسجيل
2:00 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. مسن يسكن بقرية لا يملك صكا ولا عقد إيجار.. هل يمكن تجاوز هذا الشرط في حساب المواطن؟

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:14 ص الإثنين، 29 يناير 2024

الإثنين 17 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في تبوك

إيجار
1:01 ص الإثنين، 29 يناير 2024

عاجل.. توضيح من "إيجار" بشأن مستأجر خرج دون دفع المبلغ المستحق

وزارة التعليم السعودية
12:38 ص الإثنين، 29 يناير 2024

نقل خدمات موظفي التعليم من نظام التقاعد إلى التأمينات الاجتماعية