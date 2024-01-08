استشاري يوضح أعراض اضطراب الغدة الدرقية

أعراض اضطراب الغدة الدرقية



دواء هرمون الغدة الدرقية



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أوضح الدكتور ناصر الجهني استشاري أمراض القلب والسكري والسمنة، أعراض اضطراب الغدة الدرقية.وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : "يمكن أن تكون تأثيرات اضطراب الغدة الدرقية، تشمل التغيرات المزاجية مثل الاكتئاب أو القلق في الرجال والنساء في بعض الأحيان العلامة الأولى لمشكلة الغدة الدرقية وقد تشير ضباب الدماغ أو صعوبة تذكر الأشياء إلى قصور الغدة الدرقية".وأضاف الجهني: "بالنسبة للنساء، يمكن أن تكون الدورات الشهرية الخفيفة أو الثقيلة أو غير المنتظمة من أعراض اضطراب الغدة الدرقية".كذلك أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، تأثير تغيير دواء علاج الغدة الدرقية.وقال الجهني، عبر حسابه في "منصة إكس"، إن "تغيير نوع حبوب الثايروكسين من شركة الى إخرى قد يؤثر على انتظام هرمونات الغدة الدرقية، لذلك يفضل استخدام نفس نوع الدواء".وأضاف الجهني: "إذا تم استخدام دواء لهرمون الغدة الدرقية من شركة أخرى يتم إعادة تحليل هرمونات الغدة الدرقية بعد شهرين من استخدام النوع الجديد ويفضل استشارة طبيبك".وتابع الجهني: "ممكن تزود الجرعة إلى 125 يوميا قبل الإفطار بساعة أو أقل شئ نصف ساعةمع ملاحظة الفيتامينات والأدوية الأخرى التي ممكن أن تمنع امتصاص حبوب هرمون الثايروكسبن وتعيد التحليل بعد شهرين".