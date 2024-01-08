الإثنين، 26 جمادى الثانية 1445 ، 08 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يوضح أعراض اضطراب الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أوضح الدكتور ناصر الجهني استشاري أمراض القلب والسكري والسمنة، أعراض اضطراب الغدة الدرقية.

أعراض اضطراب الغدة الدرقية


وقال الجهني، عبر حسابه في منصة إكس : "يمكن أن تكون تأثيرات اضطراب الغدة الدرقية، تشمل التغيرات المزاجية مثل الاكتئاب أو القلق في الرجال والنساء في بعض الأحيان العلامة الأولى لمشكلة الغدة الدرقية وقد تشير ضباب الدماغ أو صعوبة تذكر الأشياء إلى قصور الغدة الدرقية". 
وأضاف الجهني: "بالنسبة للنساء، يمكن أن تكون الدورات الشهرية الخفيفة أو الثقيلة أو غير المنتظمة من أعراض اضطراب الغدة الدرقية".

كذلك أوضح د. ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة، تأثير تغيير دواء علاج الغدة الدرقية.
وقال الجهني، عبر حسابه في "منصة إكس"، إن "تغيير نوع حبوب الثايروكسين من شركة الى إخرى قد يؤثر على انتظام هرمونات الغدة الدرقية، لذلك يفضل استخدام نفس نوع الدواء".

دواء هرمون الغدة الدرقية


وأضاف الجهني: "إذا تم استخدام دواء لهرمون الغدة الدرقية من شركة أخرى يتم إعادة تحليل هرمونات الغدة الدرقية بعد شهرين من استخدام النوع الجديد ويفضل استشارة طبيبك".
وتابع الجهني: "ممكن تزود الجرعة إلى 125 يوميا قبل الإفطار بساعة أو أقل شئ نصف ساعة 
مع ملاحظة الفيتامينات والأدوية الأخرى التي ممكن أن تمنع امتصاص حبوب هرمون الثايروكسبن وتعيد التحليل بعد شهرين".



اضافة اعلان

اقرأ أيضا

أفضل علاج طبيعي للتمتع بصحة أفضل وعمر أطول

إذا كنت مصابًا بارتفاع ضغط الدم.. فزوجتك تعاني منه أيضًا!

4 علامات في الجسم تكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول

كيف تكتشف وجود مرض في القلب من خلال أصابعك؟

تجنب هذا المشروب وإلا ستُصاب بمرض لا علاج له!

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

حساسية القمح 6:21 م الأحد، 07 يناير 2024

استشاري يوضح الفرق بين السيلياك وحساسية القمح

برودة القدمين - الشتاء - القدم 2:25 م الأحد، 07 يناير 2024

5 أسباب تجعلك تشعر بالبرد طوال الوقت.. تعرف عليها

فيتامين ب 12 22 9:32 م الخميس، 04 يناير 2024

استشاري: 7 أسباب لنقص فيتامين بـ 12

خفض ضغط الدم 2:40 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

10 نصائح مهمة لعلاج ومنع ارتفاع ضغط الدم

اقرأ أيضا

وسائل التواصل
7:34 ص الإثنين، 08 يناير 2024

استشاري طب نفسي: مشاهير يتعمدون بث الأفكار المسمومة (فيديو)

الاطعمة فائقة المعالجة
3:44 ص الإثنين، 08 يناير 2024

احذر من الخداع.. كيف يمكنك معرفة الأطعمة "فائقة المعالجة" على أرفف البقالة؟

الرقبة والجوال
2:10 ص الإثنين، 08 يناير 2024

يتسبب في تآكل الفقرات.. تفاصيل مرض خطير بسبب استعمال الجوال (فيديو)

ضيق التنفس
12:32 ص الإثنين، 08 يناير 2024

أعراض مزعجة.. تعرف على كافة أسباب ضيق التنفس

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

المركز الوطني للأرصاد
10:01 م الإثنين، 08 يناير 2024

عشرات الوظائف بـ المركز الوطني للأرصاد لكافة المؤهلات

أهم 10
10:00 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. أهم 10.. وفاة 13 في حادث مروع بالمزاحمية وسبب ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات

WhatsApp Image 2024-01-08 at 8.14.44 PM
9:35 م الإثنين، 08 يناير 2024

بعد ظهورها في محمية جزر فرسان.. هل تشكل حيتان الأوركا خطرا على الإنسان؟

حديقة البرج
9:00 م الإثنين، 08 يناير 2024

نداء من "البيئة" إلى المتنزهين خلال رحلات عطلة منتصف العام الدراسي

حساب المواطن
9:00 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن للمستفيدين بشأن عمليات الاحتيال

طريف برد
8:00 م الإثنين، 08 يناير 2024

عاجل.. "جاكم البرد".. توقعات بوصول هذه المناطق في المملكة لـ"صفر مئوية"