الأحد، 28 ربيع الثاني 1445 ، 12 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري يُحذر من شرب زيت الزيتون: خطر كبير

زيت الزيتون
زيت الزيتون
أ أ

حذر الاستشاري الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من شرب زيت الزيتون مؤكدًا أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان.اضافة اعلان

شرب زيت الزيتون خطر داهم

وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه رغم أهمية زيت الزيتون للصحة وهو أفصل الزيوت والدهون صحيًا على الإطلاق، إلا أن شربه بما يتجاوز ملعقة صغيرة لا يفيد بل قد يضر ويرفع الكلسترول.
وأضاف أنه حتى لو كان زيت زيتون فلا ينصح بشربه أبدًا، لكن ممكن استخدمه للطبخ والقلي وتضيفه على السلطة والفول والاجبان، إضافة معتدلة "ملعقة صغيرة آو أكثر"، خلال الوجبة.
وبين أن تناول زيت الزيتون مضافًا على الأكل لا يتجاوز ١٥ مل باليوم الكامل٢٤ ساعة كمصدر وحيد للزيوت والدهون سواء مع الأكل أو السلطات، والشخص النشط المتحرك الرياضي ممكن يزيد قليلاً إلى ٢٠ مل طوال اليوم من مجموعه خلال الطبخ والأكل أو الإضافة.

تحذير من خطورة أدوية التخسيس

وأشار في الوقت نفسه إلى أن معظم الأدوية والكبسولات التي يزعمون أنها تخفف الوزن وحتى كل أنواع الأبر الجديدة "أوزمبيك ومونجارو وساكسيندا وفيكتوز" غير مجدية، وإذا تركتها سيرجع وزنك أشد مما سبق ومعها المشاكل الصحية المصاحبة، لذا فإن أفضل ريجيم ودايت هو تعديل نظامك الغذائي.

اقرأ أيضا

فيتامين د
4:28 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

لصحتك في الشتاء.. أفضل طعام يحتوي على فيتامين (د)

المشي
4:14 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

7 فوائد مذهلة.. المشي يحميك من أمراض جسدية ونفسية خطيرة

الزكام
4:10 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وصفة منزلية لا تُصدّق لعلاج نزلات البرد أثناء النوم!

الالتهاب الرئوي
4:02 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

"سعود الطبية" تعلن عن 5 خطوات للحماية من الالتهاب الرئوي

اقرأ أيضا

لماذا قد تشعرك القهوة بالتعب؟ 3 أسباب تعرف عليها

7 أسباب للمعاناة من الصداع الصباحي.. تعرف على أخطرها

أخطاء غذائية تزيد من فرص الإصابة بالسرطان

دراسة تحذر من خطورة الأشعة المقطعية على الشباب.. تسبب مرضاً خطيراً

قد تشعر بها كثيرا .. أعراض مرحلة ما قبل الإصابة بـ "السكري"

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أمراض القلب 3:14 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

5 أطعمة تحافظ على صحة قلبك في الشتاء.. لا تفوتها

الوضوء 12:23 م الثلاثاء، 07 نوفمبر 2023

نفعله كل يوم.. الخضيري يُحذر من خطورة هذا الأمر عند الوضوء

زيت الزيتون 11:27 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

سؤال ملحّ.. أيهما أفضل "زيت الزيتون القديم أم الجديد"؟

زيوت طبيعية لصحة الفم 4:13 ص الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

تمنع نمو البكتيريا والفيروسات.. 5 زيوت مفيدة لمضمضة الفم (صور)

اقرأ أيضا

علاج الضغط
1:02 م السبت، 11 نوفمبر 2023

استشاري يكشف معلومة مهمة لمرضى الضغط عند قياسه

عملية جراحية
11:17 ص السبت، 11 نوفمبر 2023

لأول مرة عالميا.. إجراء زراعة عين كاملة

العمل
7:17 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

دراسة: ساعات العمل المرنة تجعل القلب أصغر بـ 10 سنوات

ضغط الدم
5:51 م الجمعة، 10 نوفمبر 2023

11 إشارة يطلقها الجسم لافتقاده العناصر الغذائية اللازمة.. تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المتاجر الالكترونية
5:31 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

5 خطوات لتوثيق المتاجر الإلكترونية في منصة الأعمال بشكل فوري

أخبار السعودية
5:06 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. تنبيه من "التعليم" بخصوص الاختبارات ووقف المعاش عن الوريث في هذه الحالة

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية
3:23 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار غزيرة على مكة وهذه المناطق

أخبار السعودية
2:16 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. تنبيه عاجل من الضمان لهؤلاء ومفاجآت في مداهمات "الغذاء والدواء"

الاختبارات1
1:20 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

تنبيه عاجل من "التعليم" بخصوص اختبارات الطلاب

فهد الجلاجل وزير الصحة
1:17 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

وزير الصحة: الطفل مستقبل الدولة ويجب الاهتمام به