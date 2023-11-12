استشاري يُحذر من شرب زيت الزيتون: خطر كبير

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حذر الاستشاري الدكتور فهد الخضيري أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من شرب زيت الزيتون مؤكدًا أن ذلك يمثل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان. اضافة اعلان





شرب زيت الزيتون خطر داهم



تحذير من خطورة أدوية التخسيس



وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أنه رغم أهمية زيت الزيتون للصحة وهو أفصل الزيوت والدهون صحيًا على الإطلاق، إلا أن شربه بما يتجاوز ملعقة صغيرة لا يفيد بل قد يضر ويرفع الكلسترول.وأضاف أنه حتى لو كان زيت زيتون فلا ينصح بشربه أبدًا، لكن ممكن استخدمه للطبخ والقلي وتضيفه على السلطة والفول والاجبان، إضافة معتدلة "ملعقة صغيرة آو أكثر"، خلال الوجبة.وبين أن تناول زيت الزيتون مضافًا على الأكل لا يتجاوز ١٥ مل باليوم الكامل٢٤ ساعة كمصدر وحيد للزيوت والدهون سواء مع الأكل أو السلطات، والشخص النشط المتحرك الرياضي ممكن يزيد قليلاً إلى ٢٠ مل طوال اليوم من مجموعه خلال الطبخ والأكل أو الإضافة.وأشار في الوقت نفسه إلى أن معظم الأدوية والكبسولات التي يزعمون أنها تخفف الوزن وحتى كل أنواع الأبر الجديدة "أوزمبيك ومونجارو وساكسيندا وفيكتوز" غير مجدية، وإذا تركتها سيرجع وزنك أشد مما سبق ومعها المشاكل الصحية المصاحبة، لذا فإن أفضل ريجيم ودايت هو تعديل نظامك الغذائي.