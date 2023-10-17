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تمنع نمو البكتيريا والفيروسات.. 5 زيوت مفيدة لمضمضة الفم (صور)

زيوت طبيعية لصحة الفم
زيوت مفيدة لمضمضة الفم
أ أ
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اكتسبت المضمضة بالزيوت شعبية في السنوات الأخيرة، بسبب فوائدها لصحة الفم ونظافته.
فيما يلي أفضل 5 زيوت لمضمضة الفم، وفق ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:اضافة اعلان

زيت جوز الهند


 

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، وهو حمض دهني متوسط السلسلة ذو خصائص قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات.
وعند وضعه في الفم، يساعد زيت جوز الهند على منع نمو البكتيريا الضارة والفطريات والفيروسات. ويمكن أن يسهم هذا الإجراء الطبيعي المضاد للميكروبات بشكل كبير في تحسين نظافة الفم.
علاوة على ذلك، فإن زيت جوز الهند غني بمضادات الأكسدة، التي تساعد في تقليل الالتهاب في الفم والأنسجة المحيطة به.
هذا التأثير المخفف للالتهاب ليس مفيداً لصحة الفم فحسب، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى نفس منتعش، ولثة أكثر صحة.

زيت السمسم


يتميز هذا الزيت ذو اللون الكهرماني بخصائص قوية مضادة للبكتيريا، ما يجعله فعالاً في تقليل انتشار البكتيريا الضارة داخل تجويف الفم.
زيت السمسم مليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين E وحمض اللينوليك والأحماض الدهنية الأساسية الأخرى.
يمكن لهذه العناصر الغذائية أن تغذي أنسجة اللثة وتساعد في الحفاظ على صحتها وسلامتها.

زيت الزيتون


يحتوي زيت الزيتون على مجموعة متنوعة من البوليفينول ومضادات الأكسدة التي لها خصائص مضادة للالتهابات.
يمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص في تهدئة أنسجة اللثة المتهيجة، وتقليل الالتهاب في الفم.

زيت عباد الشمس


زيت عباد الشمس غني بالعناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك فيتامين E وأحماض أوميجا 6 الدهنية. تسهم هذه المكونات في صحة اللثة، وتساعد في تقليل خطر الإصابة بالتهابات الفم
يمكن أن تكون الخصائص المضادة للالتهابات لزيت عباد الشمس مفيدة في تخفيف التهاب اللثة وتعزيز راحة الفم بشكل عام.
على الرغم من أنه قد لا يكون شائعاً مثل زيت جوز الهند أو زيت السمسم، إلا أن محتواه الغذائي يميزه كبديل قيم لعشاق سحب الزيت.

السمن


يحتوي السمن على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، ويعتقد أنه يقوي الأسنان واللثة وله تأثير مهدئ على الفم.

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