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5 أطعمة تحافظ على صحة قلبك في الشتاء.. لا تفوتها

أمراض القلب
القلب العضو الأهم في الجسم
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مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، يمكن أن تتضرر صحة القلب، حيث تصبح الأزمات القلبية أكثر شيوعًا في موسم البرد.
ويعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كامنة في القلب - سواء كانوا يعرفون عنها أم لا - هم أكثر عرضة للمعاناة من الأزمات القلبية خلال الشتاء.اضافة اعلان

لزوجة الدم

وأوضحت الدكتورة هيلاري جونز، أن الدم يصبح أكثر سمكًا وأكثر لزوجة وتنقبض الأوعية الدموية عندما تنخفض درجات الحرارة.
علاوة على الأطعمة والمشروبات التي تزيد من نسبة الكوليسترول، مام يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بمشاكل القلب.
وأوصى الدكتور أمير خان، في برنامج لورين على قناة "ITV" البريطانية بإضافة خمسة أطعمة صحية للقلب إلى نظامك الغذائي، حيث "يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في مدى صحة قلبك".

1. الخضروات ذات الأوراق الداكنة

من السبانخ إلى الكرنب والسلق، يمكن للخضروات الورقية الغنية بالنترات أن توسع الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم. وأضاف الطبيب: "أشعر أنها الجواب على كل شيء".

2. التوت


أوضح الدكتور أمير أن التوت مليئ بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الأوعية الدموية من الداخل.

3. الأسماك الزيتية، الجوز أو بذور الكتان

إضافة مهمة أخرى لنظام غذائي صحي للقلب هي أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكنها حماية العضلات في مركز نظام الدورة الدموية لديك.
وقال الدكتور أمير، إن أحماض أوميجا 3 تتوافر في سمك السلمون والماكريل والأسماك الزيتية. لكن إذا كنت نباتيًا، فإن الجوز وبذور الكتان هي الحل الأمثل.

4. زيت الزيتون


حتى التعديلات الصغيرة مثل اختيار زيت الطهي يمكن أن تحدث فرقًا لقلبك. إذ أوصى الطبيب باختيار زيت الزيتون لأنه مليء "بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والجميلة".
وعلى عكس نظيراتها المشبعة، تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة على حماية قلبك من خلال الحفاظ على مستويات الكوليسترول "الجيد" مع تقليل الكوليسترول "الضار".

5. الماء

أوصى طبيب بالإكثار من شرب الماء، مصيفًا: "إن الحفاظ على رطوبة الجسم مفيد جدًا لقلبك أيضًا".

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