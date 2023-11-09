5 أطعمة تحافظ على صحة قلبك في الشتاء.. لا تفوتها

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مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، يمكن أن تتضرر صحة القلب، حيث تصبح الأزمات القلبية أكثر شيوعًا في موسم البرد.

ويعد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل كامنة في القلب - سواء كانوا يعرفون عنها أم لا - هم أكثر عرضة للمعاناة من الأزمات القلبية خلال الشتاء. اضافة اعلان





لزوجة الدم



1. الخضروات ذات الأوراق الداكنة



2. التوت



3. الأسماك الزيتية، الجوز أو بذور الكتان



4. زيت الزيتون



5. الماء



وأوضحت الدكتورة هيلاري جونز، أن الدم يصبح أكثر سمكًا وأكثر لزوجة وتنقبض الأوعية الدموية عندما تنخفض درجات الحرارة.علاوة على الأطعمة والمشروبات التي تزيد من نسبة الكوليسترول، مام يؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بمشاكل القلب.وأوصى الدكتور أمير خان، في برنامج لورين على قناة "ITV" البريطانية بإضافة خمسة أطعمة صحية للقلب إلى نظامك الغذائي، حيث "يلعب النظام الغذائي دورًا كبيرًا في مدى صحة قلبك".من السبانخ إلى الكرنب والسلق، يمكن للخضروات الورقية الغنية بالنترات أن توسع الأوعية الدموية وتخفض ضغط الدم. وأضاف الطبيب: "أشعر أنها الجواب على كل شيء".أوضح الدكتور أمير أن التوت مليئ بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الأوعية الدموية من الداخل.إضافة مهمة أخرى لنظام غذائي صحي للقلب هي أحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكنها حماية العضلات في مركز نظام الدورة الدموية لديك.وقال الدكتور أمير، إن أحماض أوميجا 3 تتوافر في سمك السلمون والماكريل والأسماك الزيتية. لكن إذا كنت نباتيًا، فإن الجوز وبذور الكتان هي الحل الأمثل.حتى التعديلات الصغيرة مثل اختيار زيت الطهي يمكن أن تحدث فرقًا لقلبك. إذ أوصى الطبيب باختيار زيت الزيتون لأنه مليء "بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والجميلة".وعلى عكس نظيراتها المشبعة، تساعد الدهون الأحادية غير المشبعة على حماية قلبك من خلال الحفاظ على مستويات الكوليسترول "الجيد" مع تقليل الكوليسترول "الضار".أوصى طبيب بالإكثار من شرب الماء، مصيفًا: "إن الحفاظ على رطوبة الجسم مفيد جدًا لقلبك أيضًا".