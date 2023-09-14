طعام شعبي يقتل 20 ألف شخص في هذا البلد

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حذر طبيب من تناول أحد الأطعمة الشهيرة في تايلاند المصنوعة من الأسماك النيئة، والتي تسبب سرطان الكبد المميت.

ويشتهر طعام "كوي بلا" في مدينة إيسان شمال شرقي تايلاند، التي شهدت لسنوات ارتفاع في معدلات الإصابة بسرطان القناة الصفراوية. اضافة اعلان

ولم يربط الأطباء بين هذه الحالات حتى وقت قريب والطبق الرخيص من السمك النيئ المطحون مع التوابل والليمون الذي يستمتع به السكان المحليون.





يقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص في تايلاند سنويًا



تحذير مخاطر الطبق القاتل الصامت



ما هو سرطان القنوات الصفراوية؟



لكن هذا الطبق مميت للغاية، إلى الحد أنه يُعتقد أنه يقتل ما يصل إلى 20 ألف شخص في تايلاند سنويًا.والسبب وراء ذلك الديدان المفلطحة الطفيلية، التي تسمى مثقوبة الكبد، والتي تعيش أحيانًا في الأسماك النيئة المستخدمة، وتستوطن أسماك المياه العذبة في منطقة ميكونج.ونتيجة لذلك، يقال إن مدينة إيسان لديها أعلى حالة تم الإبلاغ عنها لسرطان القنوات الصفراوية العدواني - سرطان القناة الصفراوية - في العالم بسبب الاستهلاك الكبير لوجبة السمك النيئة.وناضل الطبيب المقيم في المنطقة، نارونج خونتيكيو، لسنوات لتحذير السكان المحليين من مخاطر الطبق القاتل الصامت بعد أن فقد والديه بسبب سرطان القنوات الصفراوية.وقال جراح الكبد لوكالة "فرانس برس": "إنه عبء صحي كبير للغاية هنا. لكن لا أحد يعلم بهذا لأنهم يموتون بهدوء، مثل أوراق الشجر المتساقطة من الشجرة".وقام نارونج بتشكيل فريق من العلماء والأطباء وعلماء الأنثروبولوجيا، الذين قادوا أجهزة الموجات فوق الصوتية ومعدات اختبار البول في جميع أنحاء منطقة إيسان، لاختبار السكان القرويين بحثًا عن الطفيلي.وتبين أن ما يصل إلى 80 في المائة من سكان بعض المجتمعات قد تناولوا الطفيل.وفي موقع اختبار زارته وكالة "فرانس برس"، يعاني ثلث القرويين من أعراض غير طبيعية في الكبد ويشتبه في إصابة أربعة منهم بالسرطان.سرطان الأوعية الصفراوية هو سرطان يوجد في أي مكان في القنوات الصفراوية - وهي عبارة عن أنابيب صغيرة تستنزف السائل الهضمي من الكبد والمرارة.وقد يكون من الصعب اكتشاف الأعراض. وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، تشمل:-تحول بياض العين إلى اللون الأصفر أو تحول لون البشرة إلى اللون الأصفر.-حكة في الجلد.-بول أغمق وبراز شاحب أكثر من المعتاد.-فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة.-الشعور بالإعياء بشكل عام.-الشعور بالتعب أو عدم وجود طاقة.-ارتفاع في درجة الحرارة، أو الشعور بالسخونة أو الرعشة.ويمكن أن تؤثر أعراض أخرى على البطن، مثل:-الشعور بالمرض.-ألم في البطن.