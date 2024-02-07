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احذر.. هذه العادة السيئة تسبب مرضًا لا علاج له

نزيف الأنف عند الأطفال
العبث بالأنف قد ينقل أمراضًا خطيرة للدماغ
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حذرت دراسة جديدة من أن الأشخاص الذين يقومون بالعبث في أنوفهم قد يكونون أكثر عرضة لخطر السماح للبكتيريا الخطيرة بالوصول إلى الدماغ، مما قد يتسبب في تطور مرض الزهايمر.اضافة اعلان

الفطريات والبكتيريا والفيروسات تدخل الدماغ عبر الأنف

واكتشف باحثون أستراليون أن مسببات الأمراض الضارة، بما فيها الفطريات والبكتيريا والفيروسات، قد تدخل الدماغ عبر الأنف عندما يضع شخص ما أصبعه في أنفه، مما يمكن أن يؤدي إلى الالتهاب وزيادة خطر الإصابة بالخرف.
وعقب حدوث الالتهاب، قد يتم إنتاج بروتين بيتا أميلويد - الذي يعد سمة رئيسية في أدمغة مرضى الزهايمر - في الدماغ كآلية دفاع، ويمكن أن يؤثر تراكمه على خلايا الدماغ السليمة.
وذكر الباحثون: "قد يكون سبب الالتهاب العصبي في مرض الزهايمر جزئيًا هو مسببات الأمراض الفيروسية والبكتيرية والفطرية التي تدخل الدماغ عبر الأنف والجهاز الشمي".
ويقول الباحثون إن الحفاظ على نظافة يديك عن طريق غسلهما كثيرًا واستخدام معقم اليدين أمر لا بد منه، خاصة إذا قمت باستخدامها في أنفك، بحسب صحيفة "إكسبريس".

نظافة اليدين

وقال الباحثون من جامعة غرب سيدني: "من بين جميع طرق الدخول، قد يكون تحسين نظافة اليدين خطوة وقائية سهلة. نقترح أن تكون هذه الإجراءات الصحية الروتينية إجراءات روتينية إلزامية لملتقط الأنف غير القابل للشفاء".
ويعد مرض الزهايمر، أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا. وعلى الرغم من عدم وجود علاج حتى الآن، إلا أن هناك طرقًا لإبطائه.

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