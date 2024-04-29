أفضل طريقة لتخزين البطاطس في مكان عادة ما يتجنبه الناس

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البطاطس من الأطعمة الشعبية التي يُقبل الناس على استهلاكها، لكن إذا لم يتم تناولها بسرعة يمكن أن تتلف وينتهي بها الأمر في سلة المهملات.

ويجهل بعض الناس الطريقة الصحيحة للاحتفاظ بالبطاطس، وبينما هناك من يعتقد بأن أفضل مكان لتخزينها هو مكان جاف وبارد، فإن حفظها في الثلاجة عند درجة حرارة أقل من 5 درجات مئوية سيجعلها تستمر لفترة أطول.





الثلاجة أفضل مكان لتخزين البطاطس



فوائد تخزين البطاطس بالثلاجة



هل يجب تخزين جميع البطاطس بنفس الطريقة؟



ووصفت لوسيا واشبروك، مديرة المبيعات والتسويق بإحدى شركات البطاطس ببريطانيا، لصحيفة "إكسبريس"، الثلاجة بأنها أفضل مكان لتخزين البطاطس.وأوضحت: "في العام الماضي، وجدت الأبحاث التي أجراها برنامج عمل النفايات والموارد (WRAP) أن البطاطس المخزنة في الثلاجة يمكن أن تدوم أكثر من ثلاثة أضعاف تخزينها في درجة حرارة الغرفة، مع إمكانية توفير 100.000 طن من نفايات الطعام كل سنة".وتابعت: "أدت الدراسة إلى قيام وكالة معايير الأغذية (FSA) بتغيير تشريعاتها المتعلقة بتخزين البطاطس النيئة في الثلاجات – على عكس التوصية السابقة بسبب مخاوف سابقة بشأن احتمال تكوين مادة الأكريلاميد عندما تكون البطاطس مقلية أو محمصة أو مخبوزة".وأردفت واشبروك: "أظهرت الدراسة أن تخزين البطاطس في المنزل في الثلاجة لايزيد من إمكانية تكوين مادة الأكريلاميد، مما يجعل تخزين البطاطس في الثلاجة آمنًا، مع إطالة فترة بقائها أيضًا".وقالت، إن تخزين البطاطس في الثلاجة سيقلل من هدر الطعام في المنزل، ويمكنه أيضًا الحفاظ على محتوى فيتامين سي و"تأخير تكوين البراعم" على الجلد.لكن هناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكنك من خلالها جعل البطاطس تدوم طويلاً، مثل تخزينها في أكياس من القماش أو الورق بدلاً من البلاستيك.وذلك لأن البطاطس تحتاج إلى تدفق الهواء لمنع تراكم الرطوبة، مما قد يؤدي إلى تلفها.قالت واشبروك: "نوصي باستهلاك البطاطس ذات القشرة السائبة خلال فترة الصلاحية المخصصة لها، حيث يتم حصادها طازجة من الحقول التي تقدم أفضل تجربة تناول طعام للمستهلكين".وأضافت: "من الجيد تمامًا الاحتفاظ بالبطاطا الحلوة في الثلاجة، لتحويلها إلى وصفات لذيذة.كما نصحت بأنه "من الأفضل تجنب تخزين البطاطس بالقرب من البصل أو الطماطم لأن كليهما يمكن أن يشجع البطاطس على الإنبات. ومع ذلك، لا ينبغي حفظ البصل أو الطماطم في الثلاجة على أي حال.