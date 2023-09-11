لمرضى التهاب المفاصل.. تعرف على أفضل 5 أطعمة لتخفيف الآلام

أ أ

يلعب النظام الغذائي المضاد للالتهابات، دورًا مهمًا في تقليل آلام التهاب المفاصل، الذي يتسبب في حدوث ألم وتورم وسخونة في المنطقة المصابة.

وقال الدكتور سني باتيل، طبيب أمراض الباطنة في لندن لصحيفة "إكسبريس": "على الرغم من أنها قد لا توفر علاجًا لالتهاب المفاصل، إلا أن دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف الأعراض وتحسين صحة المفاصل بشكل عام".

وكشفت الدكتور باتيل عن أفضل خمسة أطعمة مضادة للالتهابات.

اضافة اعلان





. الأسماك الدهنية



أوضح الطبيب أن الأسماك، مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط، المليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل وتصلبها لدى الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل .وأوصى بتناول وجبتين على الأقل من الأسماك الزيتية أسبوعيًا، بحيث تتراوح كل وجبة من 85 إلى 120 جرامًا، للحصول على "جرعة جيدة" من أحماض أوميجا 3 الدهنية.





. الكركم



يأتي اللون الأصفر للكركم من مركب ذي خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يعرف باسم الكركمين.وقال الطبيب: "لا توجد توصية يومية محددة لاستخدام الكركم، ولكن إدراجه في نظامك الغذائي (مقترنًا بالفلفل الأسود لزيادة امتصاصه) كتوابل أو في الأطباق بانتظام يمكن أن يكون مفيدًا".وحددت منظمة الصحة العالمية ما بين صفر إلى ثلاثة ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم كمدخول يومي مقبول.





. الزنجبيل



يوفر الزنجبيل خصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل.أوصى الطبيب بإدراج ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل الطازج أو مسحوق الزنجبيل في نظامك الغذائي اليومي.





. التوت



التوت غني أيضًا بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات.أوضح الدكتور باتيل أن هذه الخصائص قد تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم.وأضاف: “اهدف إلى تناول كوب واحد على الأقل من التوت يوميًا كجزء من تناول الفاكهة. وهذا يوفر مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة".





. الخضراوات الورقية



تعتبر الخضراوات الورقية، بما فيها السبانخ واللفت والسلق، مصادر طبيعية للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب.لذلك، ينصح الطبيب بإدخال وجبة من الخضراوات الورقية ضمن وجباتك اليومية، مثل السلطات أو العصائر.وخلص إلى أنه في حين أن كمية كل طعام مضاد للالتهابات اللازمة لجني فوائده يمكن أن تختلف اعتمادا على العوامل الفردية مثل العمر والجنس ومستوى النشاط والنظام الغذائي العام، فإن المبادئ التوجيهية العامة يمكن أن تقدم نصيحة عامة.