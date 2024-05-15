ليست الأسنان فقط.. تحذير طبي: أمراض اللثة تؤثر على العلاقة الزوجية

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يعاني أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من أمراض اللثة، فيما يحذر أطباء الفم والأسنان من أن تركها دون علاج لن يؤدي فقط إلى تدمير صحة الفم، بل يؤثر على الصحة الجنسية أيضًا.

وتحدث أمراض اللثة بسبب تراكم الترسبات على الأسنان، مع أعراض تشمل احمرار اللثة وتورمها وتقرحها، بالإضافة إلى النزيف.

وكشف عباس كناني، الصيدلي المشرف في شركة "كيميست كليك" عن وجود علاقة بين أمراض اللثة، ومجموعة من المشكلات الصحية الأخرى.

وقال لصحيفة "مترو": "إن التراكم يهيج اللثة ويمكن أن يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وطعم سيئ في الفم، أو تقلص اللثة أو تساقط الأسنان".

ويمكن أن يؤدي سوء نظافة الفم إلى مشاكل في الفم مثل تراكم الترسبات وتقرحات الفم والتهاب اللثة ورائحة الفم الكريهة وفقدان الأسنان في النهاية، لكنه يرتبط أيضًا بأمراض مزمنة أخرى مثل مرض السكري وأمراض القلب التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الصحة الجنسية. '

وفيما يلي أبرز مشكلات الصحة الجنسية المرتبطة بأمراض اللثة:





أمراض اللثة وضعف الانتصاب



أمراض اللثة والعلاقة الزوجية



كيفية تجنب أمراض اللثة؟



إذا تُركت أمراض اللثة دون علاج، فهناك احتمال أن تؤدي إلى ضعف الانتصاب.يوضح كناني: "يمكن أن تؤدي أمراض اللثة إلى التهابات عميقة تسبب فقدان الأنسجة والعظام، الأمر الذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى التهاب مزمن يؤدي إلى إتلاف الخلايا البطانية".وأضاف: "وهذا يشكل بطانة الأوعية الدموية، والتي تشمل الأوعية الدموية في القضيب. عندما تتلف هذه الخلايا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضعف تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يؤدي إلى ضعف الانتصاب".ووجدت العديد من الدراسات وجود علاقة إيجابية بين ضعف الانتصاب وأمراض اللثة المزمنة- التهاب اللثة.وأظهرت النتائج أن 53% من المرضى الذكور الذين يعانون من الضعف الجنسي يعانون أيضًا من أمراض اللثة المزمنة، مقارنة بـ 23% من الرجال الذين يعانون من ضعف الانتصاب ولم تظهر عليهم مشاكل في اللثة.وفي حين أن النتائج لا تعني أن أمراض اللثة تسبب الضعف الجنسي، إلا أنها تظهر أن الرجال الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض اللثة يميلون إلى الإصابة بالضعف الجنسي أكثر من الرجال الذين لا يعانون من أمراض اللثة.وقال كناني: "تصنف أمراض اللثة كعامل خطر مستقل لأمراض القلب والأوعية الدموية، وتزيد أمراض القلب والأوعية الدموية من خطر الإصابة بالضعف الجنسي- مما يدعم الارتباط بأن أمراض اللثة قد تزيد من خطر الضعف الجنسي".عادةً ما تسبب مشاكل اللثة الألم أو النزيف في الفم، مما قد يؤثر بطريقة أو بأخرى على العلاقة الزوجية.يوضح كناني: "لا ينبغي أن تشعر بعدم الراحة عند التقبيل، وقد تتجنب العلاقة الزوجية بسبب ذلك".وأوضح أن "الشعور بالخجل تجاه ابتسامتك أو أنفاسك يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مستمرة في العلاقة الحميمة مع الشريك. يمكن أن يكون لفقدان الأسنان أو انحسار اللثة تأثير عميق على احترام الشخص لذاته وثقته".ويمكن أن تؤثر أمراض اللثة على المظهر الجسدي والأنشطة اليومية، مما قد يؤدي إلى تصور سلبي للذات وانخفاض في احترام الذات، وهو ما يقول كناني إنه قد يجعل من "الاستمتاع بالنشاط الجنسي" أمرًا صعبًا.وفي النهاية، تؤدي معالجة السبب الكامن إلى المساعدة في تحسين العلاقة الخاصة وتحسين احترام الشخص لذاته بمرور الوقت.ووفقًا لـ كناني، فإن تنظيف الأسنان بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا لمدة دقيقتين تقريبًا في كل مرة سيساعد في الحفاظ على صحة الأسنان والفم.كما ينصح بالمضمضة بغسول الفم بعد تناول الطعام، وليس بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة (مما قد يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان).ويوصي أيضًا باستخدام خيط الأسنان أو استخدام فرشاة الأسنان يوميًا، واستبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر على الأقل.