أعراض مزعجة.. ماذا يحدث عند ظهور عروق زرقاء في القدم؟

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تظهر العروق الزرقاء على القدم كشكل شبكة عنكبوتية لا تُسبب أي ألم، لكن ربما تُسبب شعورًا قليل بعدم الراحة.

لكن دوالي القدم هي أكبر وأعمق بذلك قد تُسبب بعض الشعور بعدم الراحة وقد تُسبب بعض الأعراض الأخرى اعتمادًا على حدتها.



أعراض العروق الزرقاء:

علاج ظهور عروق زرقاء في القدم:

موقع ويب طب ذكر عدة أمثلة على الأعراض التي قد ترافقها مثل:1-نزيف.2- انتفاخ في القدم أو الكاحل.3- الشعور وكأن هناك ثقلاً في القدم.﻿4- ألم.5- حكة.1-التغيير في نمط الحياة: يوجد أمور خاصة بنمط الحياة قد تساعد على علاج ظهور عروق زرقاء في القدم، مثل:-رفع القدمين عند الجلوس.- ممارسة الأنشطة التي يتم فيها استخدام القدمين.- تخفيف الوزن.- عدم الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.- عدم ارتداء كعب عال لفترات طويلة.2- العلاج بالتصليب: وهو علاج يتم من خلاله استخدام مواد ملحية مركزة وحقنها في الأوردة المصابة والتي قد تساعد على انكماشها خلال 3 - 6 أسابيع.﻿3- الليزر: وذلك من خلال تسليط أشعة ليزر بعد شق المنطقة المجاورة للوريد، وهو الأمر الذي يساعد على انكماش الوريد أو العروق الزرقاء واختفائها.﻿4- الجراحة: وهي جراحة يتم من خلالها إزالة العروق الزرقاء في القدم وتأخذ 1 - 2 ساعة حتى تتم بشكل كامل.