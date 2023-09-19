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صحيفة تواصل الالكترونية

ماسك يلوح لمستخدمي "إكس" بهذا القرار الصادم

«إكس» ستتيح إمكان إجراء مكالمات صوتية ومرئية
منصة إكس
أ أ
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ألمح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، إلى إمكانية فرض رسوم على مستخدمي منصة "إكس"، والتخلّي عن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع المستخدمين.اضافة اعلان
وقال ماسك خلال بث مباشر على "إكس": "السبب الوحيد الأكثر أهمية وراء انتقالنا إلى الحصول على دفعة شهرية صغيرة مقابل استخدام نظام إكس، هو أنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات".

تقليل تأثير الروبوتات

وأوضح ماسك أن "وجود نظام للدفع وإعطاء الأولوية لمنشورات المستخدمين المميزين سيساعد في تقليل تأثير الروبوتات".
وأضاف: "نظرًا لأن الروبوت يكلف جزءًا صغيرًا من بنس واحد، فلنعتبره عُشر بنس واحد، ولكن حتى لو كان عليه دفع بضعة دولارات أو شيء من هذا القبيل، أي مبلغ بسيط، فإن التكلفة الفعلية للروبوتات مرتفعة جدًا".
وقال ماسك إنه "يعتقد أن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع أمر بالغ الأهمية إذا كان إكس يتعامل مع الروبوتات على المنصة".

خسارة 344 مليون دولار

وفي حين أنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول التكلفة أو التوقيت، فإن خطة ماسك تأتي في أعقاب خسارة قدرها 344 مليون دولار في تقرير الأرباح الفصلية الأخير للمنصة. 
ويتبع ذلك أيضًا رسوم اشتراك قدرها 8 دولارات شهريًا على مشتركي "إكس بريميوم""، والتي كانت تسمى في السابق تويتر بلو"، مقابل علامة التوثيق الزرقاء الشهيرة والتي تسمح بمميزات إضافية أيضًا.
وأشار ماسك إلى أنه "يمكن التوصل إلى تسعير أقل مستوى، حيث يرغب أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال".
ولفت إلى أن "الأمر يحتاج إلى مناقشة مطوّلة ولكن هذا هو في الواقع الدفاع الوحيد ضد جيوش الروبوتات".

حظر الاشتراك غير المدفوع 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يفكر فيها الملياردير في الحصول على نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع مستخدمي إكس.
ماسك، الذي استحوذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي وقام بتسريح ما يقرب من نصف القوى العاملة في الشركة، هو أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية "تسلا" وشركة الفضاء "سبيس إكس".

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