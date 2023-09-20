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صحيفة تواصل الالكترونية

ردًا على ماسك.. الملايين يهجرون منصة "إكس"

إكس 1
منصة إكس
أ أ
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أثار الملياردير، إيلون ماسك، موجة من الغضب بين مستخدمي "إكس" – تويتر سابقًا – بعد أن لوح بفرض رسوم مالية مقابل استخدام المنصة التي استحوذ عليها في العام الماضي بدعوى محاربة الروبوتات.اضافة اعلان
وألمح ماسك إلى التخلّي عن نظام حظر الاشتراك غير المدفوع لجميع المستخدمين، وفرض مقابل مادي شهريًا مقابل استخدام نظام إكس، باعتباره "الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش ضخمة من الروبوتات"، وفق قوله.

ردود فعل غاضبة

وكتب أحد مستخدمي "إكس": "اليوم الذي أصبح فيه تويتر خدمة مدفوعة الأجر فقط هو اليوم الذي أنتقل فيه إلى حياتي".
وأضاف آخر: "لقد انتهيت من تويتر في اللحظة التي يحاول فيها ماسك تحصيل رسوم مني مقابل قضاء دقيقة هنا. تجدني على المواضيع. إنه مجانًا".
وعلق البعض الآخر: "إذا بدأ ماسك في فرض رسوم على تويتر، فسأخرج من هنا، ابدأ في استخدام ثريدز حصريًا.  
وفي حين أن خطة ماسك لاتزال غير واضحة، إلا أن الشكاوى اجتاحت منصة "إكس"، حيث حذر الكثيرون من أن ماسك قد يفقد "ملايين" المستخدمين.

تطبيق ثريدز

يأتي ذلك بعد شهرين فقط من إطلاق مارك زوكربيرج، مالك شركة "ميتا" لتطبيق "ثريدز"، والذي بلغ عدد مشتركيه 100 مليون اشتراك في غضون أسبوع من إطلاقه.
وعلى الرغم من أن قاعدة المستخدمين النشطة له قد تضاءلت خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أن الكثيرين يتساءلون عما إذا كانت ستعود إلى الظهور مرة أخرى إذا أتت خطط ماسك بثمارها. 
وكتب أحد الأشخاص: "إذا فرض إيلون ماسك الرسوم الشهرية التي قال إنه سيفعلها، فسنبحث جميعًا عن منصات وسائط اجتماعية جديدة حيث سيغادر الملايين تويتر".
وقال أحدهم مازحا: "ألا يستطيع شحن الروبوتات بدلاً من ذلك؟"

مشكلة أكبر من الروبوتات على منصة إكس

كما حذر جيك مور، خبير الأمن السيبراني في شركة "إيسيت"، من أن فرض ماسك رسومًا على جميع المستخدمين قد يؤدي إلى مشكلة أكبر من الروبوتات الموجودة على منصة "إكس".
وقال لموقع "ديلي ميل": "كانت الروبوتات مشكلة على المنصة منذ البداية، ولكن عندما قام ماسك بتسريح أعداد كبيرة من الموظفين بما في ذلك موظفي الأمن، ارتفعت المشكلة إلى أبعاد لا يمكن السيطرة عليها إلى حد ما".
وأضاف: "إن طلب الدفع من جميع المستخدمين يمكن أن يخفف من هذه المشكلة، لكنه قد يواجه مشكلة أكبر بين يديه مع نزوح جماعي للمستخدمين".
وتابع: "مع وجود العديد من البدائل المماثلة التي تم إعدادها بالفعل مثل ثريدز وماستودون، قد يكون هذا هو الدفع الأخير لبعض المستخدمين للانتقال إلى المنافسة."
وقالت "ديلي ميل" إنها اتصلت منصة "إكس" للتعليق.  

حسارة 344 مليون دولار 

وفي حين أنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول التكلفة أو التوقيت، فإن خطة ماسك تأتي في أعقاب خسارة قدرها 344 مليون دولار في تقرير الأرباح الفصلية الأخير للمنصة. 
ويتبع ذلك أيضًا رسوم اشتراك قدرها 8 دولارات شهريًا على مشتركي "إكس بريميوم""، والتي كانت تسمى في السابق تويتر بلو"، مقابل علامة التوثيق الزرقاء الشهيرة والتي تسمح بمميزات إضافية أيضًا.
وأشار ماسك إلى أنه "يمكن التوصل إلى تسعير أقل مستوى، حيث يرغب أن يكون مجرد مبلغ صغير من المال".

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