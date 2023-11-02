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يصعب اختراقها.. أفضل طريقة لاختيار كلمة مرور قوية

كلمة مرور
كلمات المرور القوية يصعب اختراقها
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كشف خبير أمني عن طريقة مدهشة لاختيار كلمة مرور قوية، عبر استخدام الرموز التعبيرية، مما يجعلها أكثر أمانًا مع الحروف والأرقام.اضافة اعلان
وقال ستان كامينسكي، من شركة الأمن السيبراني العملاقة "كاسبيرسكي"، لصحيفة "ذا صن": "عندما يحاول المتسللون فرض كلمة مرور تحتوي على أحرف وأرقام وعلامات ترقيم، فهناك أقل من مئة اختلاف لكل رمز يحتاجون إلى اختياره".
ولكن هناك أكثر من 3600 رمز تعبيري موحد في "يونيكود"، لذا فإن إضافة رمز تعبيري واحد إلى كلمة المرور الخاصة بك يجبر المتسللين على المرور عبر حوالي 3700 متغير لكل رمز.
وأشار إلى أنه من الناحية النظرية، فإن كلمة المرور التي تحتوي على خمسة رموز تعبيرية، هي في الواقع نفس مفتاح المرور التقليدي الذي يتكون من تسعة أحرف فقط. في حين أن سبعة رموز تعبيرية تعادل 13 "حرفًا عاديًا".

ميزة الرموز التعبيرية

والأفضل من ذلك، أن الرموز التعبيرية قد تكون أسهل في التذكر من "خليط" من الحروف والأرقام وعلامات الترقيم، وغالبًا ما لا يتم استخدامها في هجوم "القوة الغاشمة"، والذي يحدث عندما يحاول المتسللون تسجيل الدخول إلى حساب باستخدام قائمة طويلة من كلمات المرور المحتملة.
ومع ذلك، حذر كامينسكي من أنه لن تسمح كل المواقع بالرموز التعبيرية في كلمات المرور، فضلاً عن أن تضمين العديد من الرموز التعبيرية في كلمة المرور قد يؤدي إلى إبطاء عملية تسجيل الدخول.

ابتعد عن الرموز التعبيرية الشائعة 

وأوصى الخبير بعدم استخدام الرموز التعبيرية التي يمكن أن "تكشف" - مثل الرموز التعبيرية المستخدمة بشكل متكرر – ونصح بإضافة واحد أو اثنين من الرموز التعبيرية إلى كلمة المرور التقليدية المكونة من أبجدية رقمية.
وأضاف: "بالطبع، استخدام الرموز التعبيرية ليس بديلاً عن نصائح الأمان التقليدية: استخدام كلمات مرور طويلة، ومدير كلمات مرور، والمصادقة الثنائية (2FA)".

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