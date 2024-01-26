مايكروسوفت تطلق ميزة الاجتماعات ثلاثية الأبعاد إلى تطبيق تيمز

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أطلقت عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية، شركة مايكروسوفت ميزة الاجتماعات الثلاثية الأبعاد داخل منصة تيمز والتي تتيح للموظفين الشعور بحالة من الاندماج مع الواقع الافتراضي بما يشبه الاجتماعات الفعلية. اضافة اعلان





التجمع في مساحات افتراضية



المستقبل الافتراضي لاجتماعات تيمز



وأدمجت منصة الواقع المختلط للشركة "ميش" Mesh ضمن تيمز للسماح للمستخدمين بالتجمع في مساحات افتراضية باستخدام نظارة الرأس للواقع الافتراضي أو دونها.وجلبت عملاقة البرمجيات الميتافيرس رسميا إلى مكان العمل مع الإطلاق الكامل لمساحات الاجتماعات الافتراضية.وذكرت الشركة أن الاجتماعات في "ميش" تمنح الموظفين شعورا بالحضور المشترك، حتى عندما يكونون بعيدين جغرافيا، مع مزايا، مثل الصوت المكاني الذي يضيف إحساسا بالتفاعل.وتعد منصة "ميش" بمنزلة المستقبل الافتراضي لاجتماعات تيمز، ولا تزال تعمل كمنصة تسمح للمطورين بالاستفادة من تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مع إدماجها في تيمز.