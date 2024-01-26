الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مايكروسوفت تطلق ميزة الاجتماعات ثلاثية الأبعاد إلى تطبيق تيمز

مايكروسوفت وتيمز
مايكروسوفت
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أطلقت عملاق صناعة التكنولوجيا الأمريكية، شركة مايكروسوفت ميزة الاجتماعات الثلاثية الأبعاد داخل منصة تيمز والتي تتيح للموظفين الشعور بحالة من الاندماج مع الواقع الافتراضي بما يشبه الاجتماعات الفعلية.اضافة اعلان

التجمع في مساحات افتراضية


وأدمجت منصة الواقع المختلط للشركة "ميش" Mesh ضمن تيمز للسماح للمستخدمين بالتجمع في مساحات افتراضية باستخدام نظارة الرأس للواقع الافتراضي أو دونها.

وجلبت عملاقة البرمجيات الميتافيرس رسميا إلى مكان العمل مع الإطلاق الكامل لمساحات الاجتماعات الافتراضية.

المستقبل الافتراضي لاجتماعات تيمز


وذكرت الشركة أن الاجتماعات في "ميش" تمنح الموظفين شعورا بالحضور المشترك، حتى عندما يكونون بعيدين جغرافيا، مع مزايا، مثل الصوت المكاني الذي يضيف إحساسا بالتفاعل.

وتعد منصة "ميش" بمنزلة المستقبل الافتراضي لاجتماعات تيمز، ولا تزال تعمل كمنصة تسمح للمطورين بالاستفادة من تجارب الواقع الافتراضي والواقع المعزز، مع إدماجها في تيمز.

اقرأ أيضا

مايكروسوفت تطلق تحديثًا ضخمًا لـ "ويندوز 11" في هذا التوقيت

ميزة جديدة في هواتف "أبل" تحمي جهازك وبطاقاتك البنكية من السرقة

طريقة حل مشكلة الصوت في الآيفون بعد آخر تحديث

تسريب أكثر من 26 مليار حساب عبر الإنترنت.. كيف تكتشف اختراق بياناتك؟

"لا أستطيع أن أصدق أنه رحل".. تحذير مستخدمي فيسبوك من أحدث عملية احتيال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

كوبايلوت 2:35 ص الإثنين، 15 يناير 2024

مايكروسوفت تطلق خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت" على كل المنصات

جوجل 8:36 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

عمالقة التكنولوجيا جوجل وأمازون ومايكروسوفت تعتزم نقل مقراتها الإقليمية للمملكة

مايكروسوفت 7:56 م الثلاثاء، 09 يناير 2024

مايكروسوفت تقرر إزالة هذا البرنامج من إصداراتها المستقبلية.. التفاصيل

توجهات تكنولوجية 4:17 ص الأحد، 31 ديسمبر 2023

منها العمل بالذكاء الاصطناعي.. توجهات تكنولوجية "ستغير حياتنا" في 2024

اقرأ أيضا

شركة ضوئيات
1:46 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"العوين": جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات صناعة وطنية (فيديو)

تنزيل
9:18 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بشأن منتجات "أبل"

هاتف شاومي Redmi K70 Ultra
3:41 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مفاجأة شاومي.. هاتف Redmi K70 Ultra بذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت رام

انستجرام
12:13 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

خاصية جديدة لتقليل زمن استخدام المراهقين لتطبيق إنستجرام

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. تؤثر على استحقاقك الشهري.. احذر ارتكاب هذا الخطأ أثناء التسجيل في حساب المواطن

صلاة الفجر في المسجد الحرام
1:26 ص الجمعة، 26 يناير 2024

الجمعة 13 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

رياح واتربة - السعودية
1:24 ص الجمعة، 26 يناير 2024

إنذار باللون الأحمر على الشرقية.. وتوقعات برياح شديدة على المهد ووادي الفرع

الجوازات
1:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من الجوازات بشأن طريقة إصدار إقامة بعد نقل الكفالة

مساند
12:01 ص الجمعة، 26 يناير 2024

مساند يكشف عن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

حساب المواطن
12:00 ص الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. عند استغناء القطاع الخاص عن الزوجة.. كيف يتم تعديل دخلها في حساب المواطن؟