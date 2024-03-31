قريبًا بهذه الدولة.. أول "طريق سريع للطائرات بدون طيار" في العالم

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قد تبدو فكرة إنشاء طريق سريع بدون طيار مستوحاة من أفلام الخيال العلمي، إلا أنه من المقرر أن يصبح حقيقة هذا الصيف في بمنطقة ميدلاندز،

ومن المقرر أن يتم افتتاح أول طريق سريع بدون طيار في العالم ببريطانيا خلال الفترة ما بين يونيو وأوائل يوليو، مما يسمح للطائرات بدون طيار بإجراء عمليات توصيل عالية السرعة في جميع أنحاء البلاد.

وترتبط شبكة الطرق السريعة التي يبلغ طولها 265 كيلومترًا، والتي يطلق عليها اسم "بروجكت سكاي واي"، والتي طورتها شركة "ألتيتيود أنجل" ، مزود برمجيات الطائرات بدون طيار، كوفنتري في ميدلاندز بميلتون كينز في الجنوب الشرقي من البلاد.





أجهزة الاستشعار الأرضية



آلية عمل الطائرات



صعوبات في التوسع حاليًا



وسيشمل المشروع عددًا من أجهزة الاستشعار الأرضية التي يتم تركيبها والتي ستوجه الطائرات من دون طيار المتصلة بأمان عبر "الممرات" إلى وجهاتها.وبمجرد اكتماله، سيتألف الطريق السريع للطائرات بدون طيار من 30 برجًا يمكنه التحكم في الطائرات بدون طيار من الأرض.وستشكل هذه الأبراج معًا طريقًا سريعًا افتراضيًا يتيح للطائرات بدون طيار السفر بأمان - دون الحاجة إلى طيار بشري.وقال ستيفن فارمر، رئيس الاتصالات المؤسسية لشركة "ألتيتيود أنجل"، لموقع "ديلي ميل": "في الوقت الحالي، تحتاج إلى رؤية طائرة بدون طيار وأن تكون على مسافة 500 متر لتطير بها".ويعمل كل برج على الأرض بمثابة "مراقب بشري"، مما يسمح للطائرات بدون طيار بالتحليق بعيدًا عن رؤية أي طيار بشري.ويصل مدى كل برج إلى 4 كم، حيث سيتم "تمرير" الطائرات بدون طيار عبر سلسلة الطريق السريع حتى تتمكن من الطيران لمسافات طويلة.وتم تجهيز كل برج على الأرض بأجهزة استشعار قوية تقوم ببناء خريطة افتراضية لكل شيء داخل المجال الجوي.ومن خلال التواصل مع الطائرات بدون طيار في الجو، يمكن للأبراج تنسيق حركة المرور بحيث تتجنب الطائرات بدون طيار بعضها البعض، وكذلك أي عوائق قد تواجهها.وتم تطوير الطريق السريع باستخدام جزء من استثمار حكومي بقيمة 273 مليون جنيه إسترليني في صناعة الطيران واستثمار بقيمة 5 ملايين جنيه إسترليني من قبل شركة "بي تي".وحاليًا، تم بناء 15 برجًا من أصل 30، تغطي مساحة تتراوح بين 128 و144 كيلومترًا.واقترح مزود البرمجيات "ألتيتيود أنجل" في البداية، أن الطريق السريع يمكن أن يمتد نزولاً إلى ساوثهامبتون وغربًا إلى بينتواترز. لكنها أكدت أنه لن يتم إنشاء هذه التوسعات بسبب صعوبة العثور على مواقع لبناء أبراج جديدة.وأوضح فارمر: "لقد تعاملنا مع الكثير من الأفراد، سواء كانوا أندية رياضية أو مزارعين، وكان العثور على البنية التحتية اللازمة تحديًا كبيرًا".وتابع: "كان الناس مترددين في وضع الأجهزة في الحقول، لذلك كان هناك قدر كبير من المفاوضات مع ملاك الأراضي واستغرق ذلك وقتًا أطول مما توقعنا".وتم أيضًا إلغاء خطة لبناء محطة من القراءة إلى كامبريدج حيث تركز "ألتيتيود أنجل" على استكمال الجزء الرئيس من الطريق السريع.ويقول فارمر إن الشركة تنتظر الآن موافقة هيئة الطيران المدني (CAA) لبدء تحليق طائرات بدون طيار داخل الشبكة، والتي من المتوقع أن تكون في "يونيو أو أوائل يوليو".