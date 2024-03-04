ميزة جديدة.. طريقة تشغيل الذكاء الاصطناعي دون إنترنت

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أعلنت الشركة الكورية العملاقة في مجال التكنولوجيا "سامسونغ"، عن جيل جديد من ومزية جديدة في بطاقات التخزين للهواتف الذكية.

وتستهدف الميزة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي على الهواتف دون الحاجة للاتصال بالإنترنت من اجل الوصول إلى خوادم مطوري تلك النماذج.



ميزة جديدة لتشغيل الذكاء الاصطناعي دون إنترنت



تقنية حماية حرارية ديناميكية



وقالت سامسونغ، في بيان، إن البطاقات الجديدة تتيح سعتين للتخزين الأولى 256 غيغابايت وهي من نوع SD Express بحجم ميكرو، ويطرح بنهاية العام الجاري.أما السعة الثانية فهي 1 تيرابايت من نوع UHS-1 microSD، ويطرح في الربع الثالث من العام الجاري.هذا وتتيح البطاقة الأولى نقل بيانات تصل إلى 800 ميغابايت في الثانية، وهو 1.4 مرة أسرع من أقراص التخزين من نوع SSD SATA، والتي تصل سرعتها في نقل البيانات إلى 560 ميغابايت في الثانية، كما يزيد هذا المعدل، 4 أضعاف بطاقات تخزين البيانات التقليدية UHS-1.وأشارت سامسونغ البطاقات، إلى تتميز بتقنية حماية حرارية ديناميكية تحافظ على درجة الحرارة الداخلية للبطاقات، ما يجعل نقل البيانات عملية آمنة ومستقرة من حيث سرعتها، وبالتالي تحافظ على البيانات من التلف في درجات الحرارة القصوى.