خلال 5 دقائق.. عالم عربي ينجح في اختراع شاحن سريع لبطاريات الليثيوم

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حصل العالم المغربي المتخصص في بطاريات الليثيوم، رشيد اليزمي، على براءة اختراع خاصة بالشحن سريع لبطاريات الليثيوم.

وحصل اليزمي، وفق ما أورد موقع SNRTnews (حكومي)، أمس الأربعاء، على براءة الاختراع من المكتب الياباني لبراءات الاختراع.





نجاح عالم مغربي في اختراع شاحن سريع لبطاريات الليثيوم



الشاحن الجديد يناسب بطاريات الهواتف وسيارات تسلا



وأوضح الموقع أن براءة الاختراع الممنوح للعالم المغربي، تتعلق بشحن أسرع لبطاريات الليثيوم، وهي تقنية "الفولت غير الخطي"، والتي تستعمل في الأجهزة الإلكترونية أو في السيارات الكهربائية.وسبتمبر 2022، قال رشيد اليزمي للتلفزيون الحكومي، إن "التجارب الأخيرة، التي قادها برفقة فريقه توصلت إلى شحن بطارية الليثيوم في ظرف 5 دقائق".وتعتبر المدة الزمنية أقل بنسبة 17 بالمئة من التوقيت السابق الذي سجله العالم ذاته، قبل عام تقريبًا، عندما وصل إلى مدة 6 دقائق.وأوضح اليزمي، بحسب الموقع، أن "الأبحاث الأخيرة، حطمت الرقم القياسي في الشحن، بعد أن نجحت التجارب في شحن بطارية ليثيوم في 5 دقائق".وأكد أن "التقنية الجديدة في الشحن ملائمة لجميع بطاريات الليثيوم، من بطاريات الهاتف الذكي إلى بطاريات سيارات تسلا".ولد اليزمي في مدينة فاس (شمال) عام 1953، وفيها تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، وبدأ حياته الجامعية في جامعة "محمد الخامس" في العاصمة الرباط، قبل أن يغادرها عام 1972 نحو فرنسا، لبدء رحلة عملية كانت مقدمة لسطوع نجم المخترع المغربي في العالم.