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صحيفة تواصل الالكترونية

تتجسس عليك.. تطبيقات خطيرة على هاتفك الذكي احذفها فورًا

تطبيقات تتجسس عليك
تطبيقات تتجسس عليك
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يتعرض الملايين من مستخدمي هواتف أندرويد لخطر الوقوع ضحية للتطبيقات المصابة ببرامج الإعلانات المتسللة والتي تغمر السوق الرقمية، والتي يمكنها اختراق البيانات الحساسة للمستخدمين.اضافة اعلان

تطبيقات تتجسس عليك

وحدد الخبراء في مجال الأمن الإلكتروني قائمة تضم 12 تطبيقًا شائعًا يجب على المستخدمين حذفها فورًا من هواتفهم الذكية؛ لتجنب المساس بخصوصيتهم، والوقوع فريسة لعمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

برامج ضارة

وتعد هذه التطبيقات نوع من البرامج الضارة، وإيرادات لمجرمي الإنترنت الذين يغرقون المستخدمين بالرسائل الدعائية، كما تعرض هذه التطبيقات إعلانات متطفلة على الشاشات، وتعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع خطرة، وفقًا لـ OPP Today.

عمليات الاحتيال الاستثمارية

كما تشجع هذه التطبيقات على عمليات الاحتيال الاستثمارية، ويمكن أن تكون المكاسب المالية لهؤلاء الأفراد الأشرار كبيرة، مما يفسر الدافع وراء التوزيع الواسع النطاق لهذه التطبيقات المصابة ببرامج الإعلانات المتسللة.

احذفها فورًا

ولحماية معلوماتك الشخصية وحماية نفسك من الضرر المحتمل، من الضروري إجراء مراجعة شاملة لقائمة التطبيقات وتأكد من عدم وجود أي من هذه التطبيقات على هاتفك:
Super Skibydi Killer
Agent Shooter
Rainbow Stretch
Rubber Punch 3D
Eternal Maze (Yana Pospyelova)
Jungle Jewels (Vaibhav Wable)
Stellar Secrets (Pepperstocks)
Fire Fruits (Sandr Sevill)
Cowboy s Frontier (Precipice Game Studios)

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