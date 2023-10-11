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صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة جديدة في فايرفوكس للتحقق من المنتجات عبر الإنترنت

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فايرفوكس
أ أ
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كشفت شركة موزيلا عن إدماج خدمة التحقق من مراجعات المنتجات عبر الإنترنت Fakespot في إصدار" فايرفوكس 120" من متصفحها الشهير في نهاية شهر نوفمبر المقبل.

اختبار الميزة الجديدة


وأوضحت فايرفوكس أنها بدأت في عملية اختبار الميزة الجديدة، بعد إدماجها في المتصفح للتحقق من مراجعات المنتجات في مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة، مثل أمازون وبيست باي وولمارت.

تقييم المراجعات


ووفقا للشركة، فتعمل تلك الميزة على تقييم المراجعات، وتحديد مدى موثوقيتها، وإذا ما كانت صادرة عن عملاء حقيقيين موثوقين أو عملاء مأجورين ومنحازين، كما تساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

الاستحواذ على خدمة Fakespot 


وكانت الشركة قد استحوذت على خدمة Fakespot في وقت سابق من العام الجاري قبل إعلان إدماجها في متصفح فايرفوكس.اضافة اعلان

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