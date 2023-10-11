ميزة جديدة في فايرفوكس للتحقق من المنتجات عبر الإنترنت

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كشفت شركة موزيلا عن إدماج خدمة التحقق من مراجعات المنتجات عبر الإنترنت Fakespot في إصدار" فايرفوكس 120" من متصفحها الشهير في نهاية شهر نوفمبر المقبل.





اختبار الميزة الجديدة



تقييم المراجعات



الاستحواذ على خدمة Fakespot



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وأوضحت فايرفوكس أنها بدأت في عملية اختبار الميزة الجديدة، بعد إدماجها في المتصفح للتحقق من مراجعات المنتجات في مواقع التجارة الإلكترونية الشهيرة، مثل أمازون وبيست باي وولمارت.ووفقا للشركة، فتعمل تلك الميزة على تقييم المراجعات، وتحديد مدى موثوقيتها، وإذا ما كانت صادرة عن عملاء حقيقيين موثوقين أو عملاء مأجورين ومنحازين، كما تساعد المستخدمين في اتخاذ قرارات شراء مستنيرة.وكانت الشركة قد استحوذت على خدمة Fakespot في وقت سابق من العام الجاري قبل إعلان إدماجها في متصفح فايرفوكس.