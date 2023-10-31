واتساب يتيح إجراء مكالمات جماعية مع أكثر من 30 مشاركا.. طريقة التفعيل

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بدأ تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، في طرح ميزة جديدة ستمكن مستخدميه من بدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 31 مشاركًا.





مكالمات جماعية في واتساب اضافة اعلان



طريقة تفعيل الخدمة



محادثات مقفلة



وأصدر واتساب مؤخرًا تحديث التطبيق الجديد لمستخدمي iOS والذي سيسمح لهم ببدء مكالمة جماعية مع ما يصل إلى 31 عضوًا.وقد أتاح تطبيق واتساب سابقًا للمستخدمين إمكانية بدء مكالمات جماعية مع ما يصل إلى 15 مشاركًا، ما يمثل تحسنًا ملحوظًا عن الحد السابق الذي كان يبلغ 7 أفراد فقط، ومع ذلك، فقد رفعت الشركة الآن هذا الحد إلى 31 مشاركًا.ومع آخر التحديثات، يمكن للمستخدمين الآن بدء مكالمات جماعية بسعة كاملة تصل إلى 32 مشاركًا منذ البداية، مما يؤدي إلى تبسيط وإثراء تجربة الاتصال.- افتح الدردشة الجماعية التي تريد الاتصال بها.- اضغط على زر مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية في الجزء العلوي من الشاشة.- أكد رغبتك في الاتصال بالمجموعة.- إذا كانت مجموعتك تضم 32 مشاركًا أو أقل، فستبدأ المكالمة على الفور. إذا كانت مجموعتك تضم أكثر من 32 مشاركًا، فستحتاج إلى تحديد المشاركين الذين تريد إضافتهم إلى المكالمة.- بمجرد تحديد المشاركين، اضغط على زر مكالمة فيديو أو مكالمة صوتية لبدء المكالمة.سيتمكن مستخدمو واتساب قريبًا من إخفاء الدردشات المقفلةوحاليا، يعمل تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا على تطوير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإخفاء محادثاتهم المقفلة، هذه الميزة قيد التطوير حاليًا.ومن المتوقع إصدارها في التحديث المستقبلي للتطبيق، واعتبارًا من الآن، تكون نقطة الدخول للوصول إلى الدردشات المقفلة مرئية دائمًا في قائمة الدردشات عند وجود محادثة محمية.يعني ذلك أن أي شخص لديه حق الوصول إلى الهاتف يمكنه أن يرى أن هناك محادثات مقفلة، حتى لو لم يتمكن من الوصول إليها.ومع تفعيل الميزة الجديدة، سيتمكن المستخدمون من إخفاء نقطة الدخول إلى الدردشات المقفلة والكشف عنها عن طريق إدخال رمز سري في شريط البحث.وسيوفر هذا طبقة إضافية من الخصوصية والأمان للمستخدمين الذين لديهم محادثات حساسة يريدون إبقائها مخفية.