الإثنين، 15 ربيع الثاني 1445 ، 30 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

علامات تدل على قيام شخص بحظرك في واتساب

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أحيانا قد لا يتمكن فيها الشخص من التواصل مع شخص معين على واتساب، ما قد يثير الشك إذا قام بحظرك على واتساب.

الحظر على واتساباضافة اعلان


وعلى الرغم من عدم وجود طريقة مؤكدة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك على واتساب، إلا أن هناك بعض الطرق لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك.

وعندما يقوم شخص ما بحظرك على واتساب، فلن تتمكن بعد ذلك من رؤية آخر ظهور له أو حالة اتصاله بالإنترنت، وذلك لأن واتساب سيقوم بإخفاء هذه المعلومات عنك لحماية خصوصيتك.

وإذا قام شخص ما بحظرك على واتساب، فلن تتمكن بعد من رؤية التحديثات على صورة ملفه الشخصي. 

لاحظ علامة الإرسال


أي رسائل مرسلة إلى جهة اتصال قامت بحظرك ستظهر دائمًا علامة اختيار واحدة (تم إرسال الرسالة)، ولن تظهر أبدًا علامة اختيار ثانية (تم تسليم الرسالة)، فعندما ترسل رسالة إلى شخص قام بحظرك، لن ترى سوى علامة اختيار واحدة بجوار الرسالة، وهذا يعني أنه تم إرسال الرسالة، ولكن لم يتم تسليمها، وذلك لأن واتساب سيمنع تسليم الرسالة إلى جهة الاتصال المحظورة.

تجاهل المكالمات والرسائل


إذا حاولت الاتصال بشخص قام بحظرك، فلن تتم المكالمة، وذلك لأن واتساب سيمنع اتصال المكالمة.

أيضا إذا رأيت العديد من هذه العلامات لنفس جهة الاتصال، فمن المحتمل أنها قامت بحظرك، ومع ذلك من المهم أن نتذكر أن هذه العلامات ليست دليلاً قاطعًا، على سبيل المثال.

تعطيل آخر ظهور


وأحيان، قد يقوم شخص ما ببساطة بتعطيل حالة آخر ظهور له وحالة الاتصال بالإنترنت، أو ربما يواجه مشكلات في اتصاله بالإنترنت، ومع ذلك إذا رأيت العديد من هذه العلامات لنفس جهة الاتصال، فمن المحتمل أنها قامت بحظرك.
 

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