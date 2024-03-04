أرامكو تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي

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أطلقت شركة أرامكو أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال فعاليات الدورة الثالثة من المؤتمر التقني ليب 2024، الذي انطلق في الرياض اليوم.





مؤتمر ليب



وانطلق مؤتمر ليب في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض، والذي يستمر خلال الفترة من 4 إلى 7 مارس 2024، بالشراكة مع شريك المنشآت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والشريك الإستراتيجي stc.وتتناول جلسات اليوم الأول من "ليب"، الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الإستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.