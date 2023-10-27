بسعة 1 تيرابايت.. أوبو تطلق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق

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كشفت Oppo عن
جهاز Find N3 الجديد
الذي زودته بتقنيات وكاميرات فائقة ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أبعاده (153.4/73.3/11.7) وهو مطوي، وزنه 239 جرام.
شاشة فائقة الجودةحصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO3 OLED بمقاس 7.82 بوصة، دقة عرضها
(2268/24409) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م
تقريبًا.
1 تيرابايتويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.2، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيجابيت، وذواكر
داخلية 512 جيجابيت و1 تيرابايت.
قدرات تصوير ممتازةويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية
الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (64+48+48) ميجابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق
العرض.
والكاميرات الأمامية جاءت بدقة 20 ميجابيكسل وفيها عدسة بفتحة f/2.4 للتصوير الفائق العرض.