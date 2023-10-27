بسعة 1 تيرابايت.. أوبو تطلق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق

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كشفت Oppo عن جهاز Find N3 الجديد الذي زودته بتقنيات وكاميرات فائقة ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أبعاده (153.4/73.3/11.7) وهو مطوي، وزنه 239 جرام. اضافة اعلان







شاشة فائقة الجودة



1 تيرابايت



قدرات تصوير ممتازة



التحكم عن بُعد



بطارية أوبو Find N3



حصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO3 OLED بمقاس 7.82 بوصة، دقة عرضها (2268/24409) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م تقريبًا.ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.2، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيجابيت، وذواكر داخلية 512 جيجابيت و1 تيرابايت.ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (64+48+48) ميجابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض.والكاميرات الأمامية جاءت بدقة 20 ميجابيكسل وفيها عدسة بفتحة f/2.4 للتصوير الفائق العرض.وزوّدت Oppo هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، وبوصلة إلكترونية.وجهّزته ببطارية بسعة 4805 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطًا ويمكن شحنها لاسلكيًا.