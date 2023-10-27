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بسعة 1 تيرابايت.. أوبو تطلق أحد أفضل الهواتف القابلة للطي على الإطلاق

أوبو Find N3
أوبو Find N3
أ أ

كشفت Oppo عن جهاز Find N3 الجديد الذي زودته بتقنيات وكاميرات فائقة ليكون أحد أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.
ويأتي الهاتف الجديد بهيكل أبعاده (153.4/73.3/11.7) وهو مطوي، وزنه 239 جرام.اضافة اعلان


شاشة فائقة الجودة

حصل على شاشة أساسية مرنة من نوع Foldable LTPO3 OLED بمقاس 7.82 بوصة، دقة عرضها (2268/24409) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 2800 شمعة/م تقريبًا.

1 تيرابايت

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات ColorOS 13.2، ومعالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 جيجابيت، وذواكر داخلية 512 جيجابيت و1 تيرابايت.

قدرات تصوير ممتازة

ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية الثلاثية العدسة التي أتت بدقة (64+48+48) ميجابيكسل، وفيها عدسة للتصوير الفائق العرض.
والكاميرات الأمامية جاءت بدقة 20 ميجابيكسل وفيها عدسة بفتحة f/2.4 للتصوير الفائق العرض.

التحكم عن بُعد

وزوّدت Oppo هذا الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، وبوصلة إلكترونية.

بطارية أوبو Find N3

وجهّزته ببطارية بسعة 4805 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 67 واطًا ويمكن شحنها لاسلكيًا.

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