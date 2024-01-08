10 نصائح لتعامل الوالدين مع الأبناء خلال الإجازة المدرسية

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بنهاية دوام الخميس الماضي، بدأ طلاب وطالبات التعليم العام والمعلمون بمدارس البنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1445هـ. اضافة اعلان







نصائح لتحقيق الاستفادة من إجازة الفصل الدراسي الثاني



مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



ولقضاء إجازة مفيدة وممتعة يمكن للوالدين تحقيق أقصى استفادة منها من خلال التخطيط الجيد، ومساعدة أبنائهم للتعامل مع الوقت بشكل صحيح، وذلك عن النحو التالي:1 – الصلاة وحفظ وتلاوة القرآن.2 - إنجاز المهام المتأخرة.3 - ابق على اتصال مع الأصدقاء.4 - تحديد الأهداف للفصل الدراسي القادم.في الوقت نفسه، وجه تجمع الرياض الصحي الأول نصائح مفيدة لأولياء الأمور مع أولادهم لقضاء وقت الإجازة في أمور وممارسات وسلوكيات تعود بالنفع والفائدة على الأبناء، على النحو التالي:1 - قضاء بعض الوقت في تعلم لغة جديدة.2 - ممارسة الرياضة واكتساب خبرات جديدة.3 - تشجيع الطفل على ممارسة هواية الرسم والتلوين.4 - حل الألغاز الصغيرة والتركيبات البسيطة والمكعبات.5 - التعرف على الألوان والأرقام والحيوانات وغيرها.6 - قراءة القصص المناسبة لأعمارهم وتشجيعهم على كتابة القصص القصيرة.وتبلغ مدة إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني، 10 أيام، ابتداءً من 22/ 6/ 1445ه، الموافق 4/1/2024م، إلى 2/ 7/ 1445ه، الموافق 14/1/2024م.ومن المقرر أن يحصل الطلاب على إجازة نهاية أسبوع مطولة، بتاريخ 16/7/ 1445م، الموافق 28/1/2024م.وتبدأ إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني، بتاريخ 12/8/1445 ه الموافق 22/2/2024م، وتبدأ معها أيضًا إجازة يوم التأسيس الوطني، وتستمر الإجازة لمدة 10 أيام.ويتضمن الفصل الدراسي الثاني 12 أسبوعًا دراسيًا، وتبلغ عدد الأيام الدراسية 57 يومًايشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.