منها الرياض.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات في هذه المناطق

أ أ

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





ضبط شخصين لترويجهما مواد مخدرة

