منها الرياض.. الأمن يُفاجئ تجار السموم ومهربي المخدرات في هذه المناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة
مناطق.
ضبط
شخصين لترويجهما مواد مخدرةففي
منطقة الرياض، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنين لترويجهما مادة الحشيش
المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية
بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
إحباط تهريب نحو 30 ألف قرض ممنوع طبيًا
وفي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 29,700 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، مؤكدة أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
ضبط شخص لترويجه مادة الإمفيتامين
وفي المنطقة الشرقية، قبضت شرطة محافظة الأحساء على مواطن لترويجه 2034 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.
القبض على مقيمين لترويجهما نبات القات
كما قبضت شرطة منطقة جازان على مقيمين من الجنسية الهندية لترويجهما 45 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها أحدهما، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات "995"، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.