الأحد، 07 ربيع الثاني 1445 ، 22 أكتوبر 2023

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عُمان تُحذر واليمن يُناشد.. تطورات الإعصار "تيج" وتأثيراته على المملكة

elaosboa60145
العاصفة "تيج"
أ أ
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عن آخر تطورات حركة الإعصار "تيج"، فأوضح خبراء الأرصاد أنه يفصله نحو 600 كم من السواحل اليمنية والعمانية في جنوب شبه الجزيرة العربية.اضافة اعلان


ومع اقتراب العاصفة من المملكة يرافق الإعصار، رياح شديدة السرعة، وأمطار غزيرة جدًّا، تتراوح كميتها بين 150 و600 مللم، تؤدي إلى فيضانات شديدة للأودية على أجزاء من اليمن وعمان.

العاصفة "تيج"لن تؤثر على أجواء المملكة

وعن تأثيرها على المملكة، أكد خبير الطقس عبد العزيز الحصيني أنه لا يوجد تأثير على المملكة بشكل مباشر، لكن متوقع أن تؤثر بشكل غير مباشر وذلك بكث رطوبة التي تعتبر مادة السحاب ومتى ما حدث ذلك فابشروا بالخيرات على بلادنا.

 

 إعصار مداري من الدرجة الثالثة والرابعة

وقال الدكتور عبد الله المسند استاذ الطقس والمناخ، إن المنخفض الجوي العميق في بحر العرب يتطور ويتحول إلى إعصار مداري من الدرجة الثالثة، ومتوقع أن يشتد ويتحول إلى إعصار من الدرجة الرابعة اليوم وقبل وصوله لليابس العماني واليمني مساء الثلاثاء

تأثر المملكة بشكل غير مباشر بالعاصفة

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد تأثُّر المملكة بشكل غير مباشر بالحالة المدارية بدءًا من يوم غد الثلاثاء إلى الخميس المقبلَين.


وأوضح المركز أنه سينتج عن الإعصار أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الربع الخالي ومنطقة نجران، مبينًا سرعة في الرياح قد تصل إلى 45كم/ساعة، مع أتربة مثارة.

إعصار تيج المداري في عمان

وفي سلطنة عمان، كشف المركز الوطني للإنذار المبكر أن  إعصار تيج، تحول من الاضطراب المداري في بحر العرب إلى عاصفة مدارية، وبدأ الانتقال باتجاه السواحل اليمنية والعمانية، ووصل لجزيرة سقطرى.


وبين أن إعصار تيج مازال يتطور في بحر العرب، ويتم ملاحظته جنوب غرب بحر العرب على خط العرض 10 شمالًا وخط الطول 58.53 شرقًا. وتبعد العاصفة حوالي 870 كيلومترًا عن سواحل سلطنة عمان.

الأرصاد الجوية العمانية تُطلق التحذير رقم 1

وأطلقت الأرصاد الجوية العمانية، التحذير رقم 1، حول الحالة الجوية في بحر العرب، مؤكدة أن إعصار اليمن وعمان، يتمركز جنوب غرب بحر العرب على دائرة عرض 12،3 شمالًا وخط طول 55.3 شرقًا، مع وجود مخاطر متعددة.

عمان تغلق ميناء صلالة

وأعلنت السلطات أن العاصفة تبعد العاصفة حوالي 870 كيلومترًا عن سواحل سلطنة عمان، مؤكدة أ،ه تم إغلاق ميناء صلالة.

سبب تسمية إعصار تيج المداري

ويرجع سبب تسمية إعصار تيج المداري بهذا الاسم، من قبل الهند، ويعني اسمه "الحركة السريعة"، مما يشير إلى في سرعة العاصفة في الانتشار وفي الرياح المصاحبة لها.



اليمن تتعرض لأمطار غزيرة وعواصف رعدية

وفي اليمن، ناشدت السلطات عدة مناطق من ضرورة الحذر من هطول أمطار غزيزة ورياح شديدة، حيث تضربها العاصفة التي ما زالت تتطور في بحر العرب، حيث تمت ملاحظتها جنوب غرب بحر العرب على خط العرض 10 شمالًا وخط الطول 58.53 شرقًا.

تأثير غير مباشر على الإمارات

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أنه يوجد تأثير غير مباشر على دولة الإمارات بتدفق الرطوبة من بحر العرب على المناطق الشرقية والجنوبية، مما يهيئ الفرصة لتكون بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار.


عاصفة تيج المداري

يذكر أن العاصفة المدارية التي تطورت خلال الساعات القليلة الماضية من منخفض مداري عميق إلى مستوى عاصفة مدارية، وتتمركز في منطقة جنوب وسط بحر العرب، وتسير بسرعة 5 كيلومترات في الساعة باتجاه محافظة ظفار العمانية ثم السواحل الجنوبية لليمن، والذي من المتوقع أن تصل إليها بين اليوم الأحد وحتى الثلاثاء.

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