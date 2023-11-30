عاجل.. بعد دوران الأغنام.. تجمد الدجاج وعودته للحركة "هل اقترب الزلزال"؟

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ارتبط في الأذهان أي ظاهرة من حركات غير عادية للطيور أو الحيوانات بمخاوف من وقوع زلزال، وذلك عقب ظاهرة دوران الأغنام، والتي سبقت زلزال تركيا المدمر الذي وقع في فبراير من العام الجاري. اضافة اعلان





تجمد الدجاج وعودته للحركة:

ظاهرة غريبة كشفتها امرأة أمريكية، والتي اعتادت إطعام دجاجاتها بشكل يومي.اليوم تفاجأت المرأة بأن الدجاج جميعاً تجمد في مكانه فجأة، وكانت جميع الدجاجات تنظر في اتجاه واحد وكأنها ترى شيء لا يمكن للبشر رؤيته.وحول هذه الظاهرة المفاجأة للمرأة تقول : " إنه عقب تجمدها بعد دقيقتين تحركت معاً فجأة".فيما أوضح بعض النشطاء أن الدجاج رأوا صقرا فتجمدت كآلية للاختباء لكن لا يوجد تفسير واضح حتى الآن لهذه الظاهرة الغريبة.









دوران أسراب الطيور:

وفي فبراير الماضي وثق أيضا مقطع فيديو جديد، تجمعا غير مسبوق لأسراب من الطيور في اليابان.وأثارت الظاهرة حينها جدلا واسعا، خاصة أنها تزامنت مع ظواهر أخرى، مثل دوران الحيوانات فى دوائر بدون أي سبب ظاهر.يذكر أن الطيور على تعتمد البصر أكثر من اعتمادها على حاسة السمع لمراقبة العالم من حولها.ولذا فإن حاسة السمع تأتي في المرتبة الثانية في الأهمية بعد البصر، لكن بعض الطيور يمكنها سماع أصوات يتراوح ترددها ما بين 1 و4 هيرتز.







هروب الدلافين للشواطيء:

الدلافين بجنوب أفريقيا:

دوران أغنام الأردن:

أغنام الصين:







بعد دقيقتين تحركت معاً فجأة. امرأة أمريكية اعتادت إطعام دجاجاتها بشكل يومي لكن هذه المرة تفاجأت أنها جميعاً تجمدت في مكانها فجأة، وكانت جميع الدجاجات تنظر في اتجاه واحد وكأنها ترى شيء لا يمكن للبشر رؤيته…بعد دقيقتين تحركت معاً فجأة. pic.twitter.com/o72VqxaUJp November 30, 2023

وقبل شهور حدثت ظاهرة غريبة ، حيث اتجهت آلاف من الدلافين نحو الشاطى فى وقت واحد علامة على توقع حدوث تغيرات أرضية وشيكة، وذلك في جنوب أفريقيا.وكانت المئات من الدلافين قد ظهرت وهي تتحرك بحركات غير طبيعية قرب الشواطئ في دولة جنوب إفريقيا.وأثار الأمر مخاوف النشطاء وجعلهما يربطون الحدث بتوقعات "فرانك هوجربيتس" العالم الهولندي، الذي توقع أن يضرب العالم زلزال مدمر قريبًا، بقوة 8.5 ريختر.وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن حركة الدلافين ، تخبرنا بأن هناك شئ قد يحدث، موضحا أن نراقب المياه، حتى يتصرفوا على هذا النحو، ولكن من الواضح أنهم يشعرون بالخطر القادم.وفي ديسمبر الماضي وثق مقطع فيديو قطيعا من الأغنام يدور حول نفسه في محافظة الكرك بجنوب الأردن.وردّت وزارة الزراعة حينئذ بإصدار بيان أوضحت فيه أن فريقا فنيا أجرى كشفا على الأغنام بعد تحديد الموقع، ولم يظهر وجود أي أمراض.وفسّرت الوزارة هذا الحدث بأنه "سلوك أمومة" لأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة.في حين أفادت دائرة الإفتاء الأردنية بأنها "ستجتمع لدراسة الظاهرة، والبحث عن كافة الأحاديث النبوية التي تشير إلى علامات الساعة واقترابها"، قبل أن تستبعد ارتباط الظاهرة قطعيا بتلك العلامات.كما تم إجراء جولة ميدانية مصوّرة في سهول محافظة إربد بشمال البلاد، واطّلع على واقع العديد من قطعان الأغنام فيها، واستمع لآراء رعاتها؛ باعتبارهم الأقرب والأعرف بها.وتباينت آراء الرعاة في طريقة الوصف، ولكنها لم تختلف من حيث المبدأ، إذ رأى بعضهم أن ما حدث لأغنام الكرك دليل على إصابتها بالمرض، بينما قال آخرون إنه سلوك اعتيادي تقوم به في بعض الحالات التي تتعلّق بمرعاها.كما وثقت كاميرات مراقبة ظاهرة أيضا في ديسمبر الماضي أيضا ، ظاهرة غريبة لقطيع من الأغنام في منغوليا الداخلية شمالي الصين.وبدأ القطيع حينها يسير بنمط دائري واستمر في الدوران بدون توقف لمدة 12 يوما، ما تسبب في إثارة الخوف ونشر الشائعات حول سبب ذلك السلوك.ومن المعروف أن الأغنام تحاكي سلوكيات زملائها في القطيع، بسبب غريزتهم الاجتماعية، التي تخبرهم باتباع الحيوان أمامهم لصد الحيوانات المفترسة وحماية أعضاء المجموعة، لكن الغريب هو حركة أغنام القطيع المتزامة لمثل هذه الفترة الطويلة.وفي السلوك العام للأغنام، فهي عادة ما تسير خلف كبش يقود القطيع، والذي يبدو ذا هيبة مع قرونه وصوفه الكثيف، وتُعلّق حول عنقه الأجراس الرنّانة، فإذا سار الكبش يسير القطيع وراءه معتقداً أنّه يسير خلف زعيمه.