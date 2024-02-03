ضرب 85 هدفًا بـ 125 قذيفة ..تعرف على الأماكن التي استهدفتها الغارات الأمريكية في سوريا والعراق

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شن سلاح الطيران الأمريكي عشرات الغارات في الساعات الأولى من صباح السبت، على أهداف في سوريا والعراق، قالت إنها مرتبطة بإيران.



وجاؤت الغارات الأمريكية، بعد 6 أيام على عملية استهداف قاعدة "البرج 22" الأمريكية بطائرة مسيرة ما أدى إلى مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة العشرات. اضافة اعلان





الأهداف التي تم ضربها من الطيران الأمريكي:



أهداف تم ضربها في سوريا:



حصيلة أولية بمقتل 18:



أهداف الطيران الأمريكي في العراق:



وزارة الداخلية العراقية:



بايدن توعد بالرد:



الغارات التي تمت عبر 125 قذيفة نفذتها قاذفات B-1، استهدفت 85 هدفاً في البلدين تستخدمها المليشيات بينها سبع منشآت تابعة لمليشيات مرتبطة بهجوم الأردن وهي كتائب حزب الله العراقية.وشملت المنشآت التي طالتها الضربة مواقع لعمليات قيادة ومراكز مخابرات وتخزين صواريخ وقذائف وطائرات دون طيار، تابعة لفصائل مسلحة ولفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.وفي سوريا، استهدف القصف الأمريكي مواقع عدة للمليشيات في مدينة دير الزور وريفها شرقي البلاد، وطال مستودعات أسلحة وذخائر على طريق بور سعيد بدير الزور وفي بلدة عياش، ومصنع طائرات مسيرة في حي العمال بدير الزور، ومواقع عسكرية بالقرب من مدينة البوكمال.وحسب وكالات أنباء، ذكرت مصادر اليوم (السبت)، أن الضربات الأمريكية استهدفت مزارع الحيدرية في بادية الميادين، إضافة لمنطقتي هرابش وحويجة صكر بين مدينة دير الزور ومطار دير الزور العسكري.وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف مطار دير الزور العسكري ومحيط كلية التربية في دير الزور.وأوضح المرصد أنه تم استهداف 26 موقعاً في الميادين والبوكمال ومدينة دير الزور، ما أسفر عن مقتل 18 عنصراً من المليشيات في حصيلة أولية.وفي العراق، استهدفت الغارات المناطق الحدودية خصوصاً في القائم حيث تنتشر الفصائل المسلحة والمليشيات، وفي الأنبار حيث تقع بعض مراكز الحشد الشعبي.من جهته، أكد مسؤول في وزارة الداخلية العراقية لوكالة "فرانس برس"، استهداف أحد مقار الفصائل المسلحة ضمن منطقة القائم، لافتاً إلى أن المستهدف في الضربة هو مخزن للسلاح الخفيف بحسب معلومات أولية. وأفاد المسؤول بإصابة ثمانية في هذه المنطقة.وطالت الضربات الأمريكية مركز قيادة للعمليات تابعاً للحشد الشعبي في منطقة العكاشات الواقعة إلى الجنوب والقريبة من الحدود.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، توعد برد قاس على الهجوم الذي ضرب قاعدة عسكرية في الأردن و تسبب في مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة أكثر من 40 جنديا، في الثامن والعشرين من يناير الماضي.