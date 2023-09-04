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تعرف على ضوابط تحديد الاحتياجات التعليمية بالمنشآت الصحية

سباهي
المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
أ أ
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أكد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية(سباهي) أن المنشآت الصحية تقوم بوضع قائمة لتحديد الاحتياجات التعليمية، والعمل على تدريب الموظفين.

ضوابط تحديد الاحتياجات التعليمية بالمنشآت الصحية


وأوضح مركز سباهي، عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا"، أن عملية تحديد الاحتياجات التعليمية ترتكز على ما يلي:
- رسالة ورؤية المنشأة الصحية
- تاريخ التعليم والتدريب
- تقييم الجودة والتحسين
- معلومات من تقييم الجودة وأنشطة التحسين
- احتياجات مجالات إدارة الطب والرعاية الصحية

تطوير آليات الإشراف والاعتماد 


وقبل أسابيع، وقّع مجلس الضمان الصحي والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (سباهي) في مقر المجلس , اتفاقية لتطوير آليات الإشراف والاعتماد والعمل على تكامل البيانات بين الطرفين.
 وتضمنت الاتفاقية التي وقعها أمين عام مجلس الضمان الصحي الدكتور شبّاب بن سعد الغامدي، و أمين عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم بن عبدالله الوهابي، العديد من أوجه التعاون المشتركة الهادفة إلى تمكين قطاع التأمين الصحي، في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأعلى معايير الجودة والكفاءة، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للطرفين والعمل على تحسين الاستدامة والابتكار وتحفيز التحول الرقمي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التميز التشغيلي من خلال التعاون المشترك في النطاق التقني والجانب الفني، مما يسهم في سهولة التعاملات وسرعة إنجازها بدقة عالية، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من تقديم أفضل الخدمات باستخدام الحلول التقنية الحديثة.
 وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف الدكتور ناصر الجهني أن الاتفاقية تأتي ضمن الشراكات الإستراتيجية التي يحرص المجلس على إبرامها مع الجهات الرائدة في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتابع أن الاتفاقية تشمل التعاون المشترك في تطوير آليات الإشراف والاعتماد ومؤشرات الأداء للمنشآت الصحية، والبيانات المتكاملة والتي سيتم تفعيلها تقنيًا وفنيًا باستخدام حلول عصرية مواكبة مثل الربط الإلكتروني لتسهيل التعاملات وفق الأنظمة المعتمدة ومشاركة المؤشرات والبيانات لتعزيز المرونة وسلاسة وسرعة الإجراءات.



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