الأمم المتحدة تحتفل باللغة العربية: ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية

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احتفلت الأمم المتحدة، باليوم العالمي للغة العربية، وتزين موقعها الإلكتروني بعدد من الموضوعات التي تتحدث عن لغتنا وأهميتها وتاريخها وإسهامها في تطور البشرية. اضافة اعلان

وأكدت الأمم المتحدة على أن اللغة العربية اشتهرت منذ زمن بعيد بإسهامها في الشعر والفنون؛ فهي لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب.







الذكرى السنوية الـ 50 لإعلان اللغة العربية لغة رسمية



مواضيع احتفال الأمم المتحدة باللغة العربية



اللغة العربية ركنًا من أكان التنوع الثقافي للبشرية



لغة شعائرية رئيسة لدى عدد من الكنائس المسيحية



اللغة العربية كانت حافزًا لإنتاج المعارف ونشرها



اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة



وأضافت، يتزامن الاحتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الخمسين لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة، وإنّ اليونسكو، وإذ تصبو إلى الإشادة بزهاء اللغة العربيّة على الصعيدَين الشعري والفني، ستجمع باحثين وأكاديميين وشباب ورؤساء هيئات دولية.وقالت إنّ اليوم العالمي للغة العربية منبر ثابت للتعمق في مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، فضلاً عن تأثيرها في الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات.1ـ وأوضحت أن الاجتماعات التي تعقد في إطار احتفالية هذا العام تدور حول المواضيع التالية:2ـ الفلسفة والشعر: إسهام الشعر العربي في تشكيل المعارف وفي التحولات الاجتماعية3ـ اللغة العربية والفنون: توسيع آفاق التنوع الثقافي4ـ اللاتينيون العرب: البصمة العربية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي5ـ تتمثل الغاية من اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 في إبراز أهمية اللغة في لم الشمل لإجراء حوار بَنّاء بين الثقافات.وتشكيل التصورات، وتعزيز التفاهم في المشهد العالمي الحالي الذي يتسم بالشكوك والاضطرابات.وفي تقرير آخر على موقع الأمم المتحدة أكد على أن اللغة العربية تعد ركناً من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم، إذ يتكلمها يومياً ما يزيد على 400 مليون نسمة من سكان المعمورة.ويتوزع متحدثو العربية بين المنطقة العربية وعديد المناطق الأخرى المجاورة في تركيا وتشاد ومالي السنغال وإرتيريا، حيث أن للعربية أهمية قصوى لدى المسلمين.وأضاف التقرير، إنها لغة مقدسة (لغة القرآن)، ولا تتم الصلاة (وعبادات أخرى) في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها.كما أن العربية هي كذلك لغة شعائرية رئيسة لدى عدد من الكنائس المسيحية في المنطقة العربية حيث كتب بها كثير من أهم الأعمال الدينية والفكرية اليهودية في العصور الوسطى.وقال التقرير إن اللغة العربية تتيح الدخول إلى عالم زاخر بالتنوع بجميع أشكاله وصوره، ومنها تنوع الأصول والمشارب والمعتقدات.كما أنها أبدعت بمختلف أشكالها وأساليبها الشفهية والمكتوبة والفصيحة والعامية، ومختلف خطوطها وفنونها النثرية والشعرية، آيات جمالية رائعة تأسر القلوب وتخلب الألباب في ميادين متنوعة.وفضلا عن ذلك، مثلت اللغة العربية كذلك حافزًا إلى إنتاج المعارف ونشرها، وساعدت على نقل المعارف العلمية والفلسفية اليونانية والرومانية إلى أوروبا في عصر النهضة.كما أتاحت إقامة الحوار بين الثقافات على طول المسالك البرية والبحرية لطريق الحرير من سواحل الهند إلى القرن الإفريقي.