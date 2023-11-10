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الأعراض والعلاج.. تحذيرات طبية من خطر الإصابة بـ "حساسية الجمبري"

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حساسية الجمبري
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تُعتبر حساسية الجمبري من النوع الخطير على صحة الإنسان، حيث يحذ خبراء الصحة والتغذية العلاجية من الإصابة بمثل هذا النوع من الأمراض الجلدية.اضافة اعلان
وحسب المتخصصين، فإن حساسية الجمبري من الممكن أن تصيب البعض عن طريق مجموعة من الأسباب والأعراض، التي منها:


سبب حساسية الجمبري:

غالبا ما تحدث حساسية الجمبري بسبب ردّة فعل من الجهاز المناعي ضد بروتين موجود في الجمبري يُدعى "التروبومايسين".
وتعمل الأجسام المضادة في جسم الإنسان على تحفيز إفراز مواد كيميائية تُدعى بالهيستامين لتهاجم التربومايسين، وهي المسؤولة عن ظهور الأعراض التي تتراوح بين العادية إلى الخطيرة.


1- الأعراض العادية لحساسية الجمبري:
ومن الممكن أن يستغرق ظهور الأعراض بعض الوقت، ولكنها تظهر بشكل مباشر وسريع في معظم الحالات، إليك أهم هذه الأعراض:
1 - دوخة وإغماء.
2 - وخز وتنميل في الفم.
3 - حكة وقشعريرة واحمرار.
4 -  وصعوبة في التنفس وصفير.
5 - ألم في المعدة وغثيان وإسهال وترجيع.
6 – انتفاخ في مختلف أعضاء الجسم، مثل: الوجه والشفاه واللسان والحلق والأذنين والأصابع والأيدي.


2- الأعراض الخطيرة لحساسية الجمبري:
ومن الممكن حدوث أعراض خطيرة جدًا والتي تتطلب التدخل الطبي في الحال، تتلخص هذه الأعراض فيما يأتي:
1 - زيادة نبضات القلب.
2 - نقص حاد في ضغط الدم.
3 - تورّم في الحلق بشكل يمنع التنفس.
4 - الصداع والدوخة والغياب عن الوعي.



علاج حساسية الجمبري:
 فيما يتم علاج حساسية الجمبري الخطيرة بحقن الإيبينيفرين، لذلك إن كان الشخص يُعاني من الأعراض المذكورة أعلاه مجتمعة مع حساسية الجمبري يُنصح بحمل إبرة إيبينفرين أينما ذهب بعد استشارة الطبيب.

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