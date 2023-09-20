إطلاق تطبيق "وصلت" لمنع الزحام أمام المدارس

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دشن مدير الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء، حمد العيسى، تطبيق "وصلت" للأجهزة الذكية، بهدف تيسير عملية خروج الطلاب من المدارس بشكل آمن وسلس، دون ازدحام أو تأخير. اضافة اعلان

ووصف العيسى هذا التطبيق بأنه إحدى إنجازات تقنية المعلومات، حيث يُمكن أولياء الأمور من التواصل مع المدارس أثناء خروج أبنائهم منها في نهاية اليوم الدراسي.





تعميم التطبيق على مدارس المنطقة





التحول الرقمي بوتيرة سريعة





الدعم الفني والتقني





ضغط زر الوصول



وأشار العيسى إلى أنه سيتم تعميم نطاق استخدام التطبيق ليشمل جميع المدارس في المحافظة، سواء للبنين أو البناتوأكد مدير التعليم، خلال حفل” التأثير والإلهام“ الذي نظمته إدارة تقنية المعلومات، أن التحول الرقمي في وزارة التعليم أصبح أمرًا ضروريًا ولا يُعتبر ترفًا، بل أصبح من أولويات الوزارة.لافتًا إلى أن رؤية المملكة 2030 تسعى لتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية، ما دفع القطاعات الحكومية وغير الحكومية إلى تحقيق الأتمتة والتحول الرقمي بوتيرة سريعة.وأشاد العيسى بالنجاحات التي حققتها وزارة التعليم في مجال التحول الرقمي، واستخدامها لمنصة” مدرستي“ أثناء التعلم عن بُعد.لافتا إلى الإسهامات الكبيرة التي قدمتها تقنية المعلومات في هذا الإطار، من خلال تقديم الدعم الفني والتقني للمدارس والإدارة، بالإضافة إلى الدعم المقدم للأسر في منازلهم.وأوضح مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم الأحساء، ممدوح الذكر الله، بأن آلية عمل التطبيق تقوم على إنشاء حساب للمدارس المشاركة في التطبيق وتفعيله عبر إدارة تقنية المعلومات.ويبدأ من حساب ولي الأمر قبل وصوله للمدرسة بضغط زر في الطريق لتظهر رسالة في صفحة المدرسة بأن ولي الأمر في الطريق ويستعد للخروج.وعند وصوله لباب المدرسة يضغط زر تم الوصول ليخرج الطالب لولي أمره، وأخيراً يوجد زر تم الاستلام يضغطه ولي الامر عند استلام الطالب، ثم يتم حذف اسم الطالب من شاشة المدرسة.