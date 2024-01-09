أهم 10 منتزهات في عسير.. أيقونة الطبيعة والتاريخ تنتظر زوارها (صور)

أ أ

تُعد منطقة عسير من أجمل الوجهات السياحية في المملكة والمنطقة العربية، لما تتمتع به من موقع مميز، وتنوع طبيعي وثقافي فريد، وطبيعة رائعة تجمع الغيوم والأمطار والجبال والسهول في مكان واحد. اضافة اعلان





عسير .. مقصد الزوار من داخل المملكة وخارجها





أفضل 10 حدائق ومنتزهات في عسير





1ـ جبل نهران



2ـ حديقة الملك فهد



3ـ حديقة السودة الوطنية



4ـ جبل مرير



5 حديقة السلام



6ـ حديقة أبها الجديدة



7ـ جبل السودة



8ـ مطل منتزه المسقي



9ـ منتزه الحيفة



10ـ منتزه الحبلة



ولا زالت منطقة عسير مقصدًا للزوار والسياح من داخل المملكة ودول الخليج العربي والمنطقة تزامنًا مع الإجازة المدرسية للفصل الدراسي الثاني.تضم منطقة عسير عشرات المناطق السياحية والأثرية، التي توفر كل وسائل التنزه والتمتع بالطبيعة، إضافة إلى الاستمتاع بكافة الخدمات المتوفرة، منها:يقع جبل نهران في مدينة أبها ضمن سلسلة جبال السروات على ارتفاع 2837 متر، ويتم الوصول إلى قمته عبر رحلة مشي لمسافات طويلة تتخللها مجموعة من المناظر الطبيعية المذهلة.ويمكن لزواره الاستمتاع بإطلالة مميزة على قرية بني مازن المجاورة والمناطق الخلابة المحيطة بها، كما تتاح لهم إمكانية الاسترخاء والقيام بنزهات والاستفادة من الأجواء الهادئة والطقس المعتدل.يمكن لزوار حديقة الملك فهد، التي تُغطي مساحة إجمالية تصل إلى 50 هكتاراً، الاستمتاع بقضاء وقت مليء بالراحة والهدوء بين أشجار النخيل والأزهار الملوّنة.ويمكن ممارسة بعض التمارين الرياضية والمشي والجري واللعب مع الأطفال؛ وتضم هذه الحديقة أيضاً عدداً من المقاهي والمطاعم التي تُقدّم الوجبات السريعة والمشروبات المنعشة والقهوة الساخنة.تقع حديقة السودة الوطنية في جبل السودة على ارتفاع 3000 متر، وهي مغطاة بأشجار العرعر، وتُعتبر عاصمة المغامرات والأنشطة الخارجية، إذ تضم شبكة واسعة من مسارات المشي لمسافات طويلة.وتمتاز بهواء جبلي بارد وطبيعة برية ووديان مغطاة بالضباب، وفي حين أن رحلات التنزه والتخييم المصحوبة بمرشدين هي أنشطة أساسية في الحديقة، فهي أيضاً منطقة مشهورة بالثقافة القبلية القديمة.إن أهم ما يُميّز جبل مرير هو الإطلالة المُذهلة التي يُوفّرها على البحر الأحمر، وعلى الرغم من صعوبة الوصول إلى قمته، إلا أنه يُعدّ من الوجهات المُفضّلة للكثير من السياح والمغامرين.ويتمتّع بطبيعة ساحرة، ويُعتبر موطناً للكثير من الحيوانات كالضبع والوعل العربي والذئب وغيرها؛ إضافة إلى أنه يحتضن قمة الخيالين أعلى القمم الجبلية في المملكة، حيث يصل ارتفاعها إلى 3 آلاف متر.تجذب حديقة السلام العديد من الزوار الراغبين بقضاء أوقات ممتعة في مدينة أبها، فهي حديقة ترفيهية كبيرة تتضمّن مساحات خضراء واسعة وملاعب ومرافق ترفيهية متنوعة مناسبة لجميع الفئات العمرية، بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة من مقاعد الجلوس المظللة وممرات المشاة والنوافير والأشجار المورقة والزهور الملونة وبحيرة اصطناعية رائعة، فضلاً عن حديقة حيوان مصغّرة.حديقة أبها الجديدة هي حديقة عامة تجذب العديد من العائلات الراغبة بقضاء أوقات ممتعة مع أطفالها، حيث تتضمّن مساحات خضراء واسعة مناسبة لممارسة العديد من الأنشطة الخارجية.بالإضافة إلى عدد من المناطق المخصصة لألعاب الأطفال، كما أن الحديقة مجهّزة بمجموعة من المرافق السياحية التي تشمل مسارات المشي والمطاعم والمقاهي ومقاعد الجلوس المظللة وغيرها.يُعتبر جبل السودة أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، حيث يبلغ ارتفاعه أكثر من 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، ويقف بثبات في المنطقة الجنوبية الغربية المذهلة من منطقة عسير.ويُعد جبل سودة الوجهة المفضلة لدى السكان المحليين والسياح على حد سواء لأسباب عديدة، منها مناخه البارد وأشجار العرعر المذهلة ومجموعة متنوعة من النباتات والحيوانات الفريدة.تأمُّل جمال الطبيعة من عند مطل منتزه المسقي من أجمل التجارب التي يمكن خوضها أثناء التواجد في محيط مدينة أبها خاصة بعد إحدى جولات المشي التي تبدأ من المنطقة المحيطة بالمنتزه وتنتهي بالمطل.يمكن للزوار أيضًا التقاط الصور التذكارية لأنفسهم برفقة أفراد العائلة والأصدقاء، كما يمكنهم تصوير المناظر الطبيعية الخلابة التي يشاهدونها.تتعدد الخيارات التي يمكن لزوار منتزه الحيفة القيام بها حيث يمكنهم قضاء جزء كبير من يومهم في التنزه برفقة العائلة أو الأصدقاء وإقامة حفلة شواء،.والمشاركة في جولات المشي والاستكشاف المقامة حول المنتزه، أو التخييم وتأمل جمال الطبيعة والنجوم في السماء ليلًا، بالإضافة إلى التقاط الصور التذكارية بين أحضان الطبيعة.يستقبل منتزه الحبلة زواره من العائلات والمجموعات السياحية على مدار العام ويقدم لهم أجواء ممتعة ومريحة مما يشجع الزوار على القدوم في عطلة نهاية الأسبوع والاستمتاع بالنشاطات المتنوعة.ويمكنهم ممارسة إقامة حفلات الشواء، والتقاط الصور التذكارية، وتأمل الطبيعة، والمشي في جولات في أرجاء المنتزه، وركوب الدراجات الهوائية.