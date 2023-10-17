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صحيفة تواصل الالكترونية

خلاف حول أهمية العقوبات المدرسية على الطلاب

العقوبات المدرسية
العقوبات المدرسية
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عاد الجدل حول جدوى العقوبات المدرسية وحدودها إلى الواجهة، حيث انقسم المدرسون والمعنيون وأولياء الأمور وحتى الطلاب بين مؤيد ومعارض بشأن أشكال العقاب التي يجب استخدامها لردع بعض الطلبة.اضافة اعلان
ويشتكي كثير من المدرسين من عدم كفاية العقوبات الإدارية الخاصة للطلبة المسيئين، ويطالبون بإجراءات أكثر ردعاً.


دور أولياء الأمور

ويرون أن دور أولياء الأمور محوري في تقويم سلوكيات أبنائهم الطلبة، مشيرين إلى أن هناك من يتعاون منهم مع المدرسة، وهناك من لا يبالي.
منعت وزارة التعليم بعض الممارسات كوسيلة عقابية للطلاب والطالبات حال المخالفات مثل الإيذاء الجسدي والنفسي، أو التهديد بحسم الدرجات، والحرمان من تناول الإفطار، والمنع من الذهاب إلى دورة المياه، والتكليف بنسخ الواجب، وعدم الطرد خارج الصف.


تطبيق قواعد السلوك والمواظبة

مشددة في تعميمها لكافة المدارس على أنه في حال ارتكاب أي مشكلة سلوكية، فإنه يجب تطبيق قواعد السلوك والمواظبة في التعليم العام والأهلي.
أكدت المستشارة التربوية التعليمية حنان الغامدي أن العقاب قضية تربوية لا بد منها في حالات معينة، ولكن الإفراط فيه دون تمييز للأساليب ومدى مناسبتها للخطأ يحتاج كثيرا من النقاش لاختيار نوعية العقوبة الملائمة تفادياً لمشكلات أخرى.


العقاب البدني والعنف الجسدي مرفوضان

وشددت على أن «العقاب البدني والعنف الجسدي مرفوضان تماماً، ويتعارضان مع كرامة الإنسان، وهناك أبحاث ودراسات أوصت بعدم استعمال العقاب البدني إلا في حدود ضيقة للغاية، لأنها تؤدي إلى آثار سلبية منها العدوانية والعنف والهروب من المدرسة».
ركزت الغامدي على أنه «على المعلم أن يطور مهارة حل المشكلات والتواصل حتى يحقق أعلى اتصال».


أعباء المعلم المدرسية

وتابعت «أحياناً قد تكون أعباء المعلم المدرسية وضيق الوقت ضاغطين عليه ومانعين له من إدارك مكامن الخلل السلوكي للطالب ومن ثم تعديله، وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من المعلم».
وأضافت «هدف العقوبات تصحيح المسار السلوكي تربوياً بما لا يشكل خطرا أو تهديدا لحياة وكرامة الطالب، ومن يخالف ذلك يمكن لولي أمر الطالب أن يشكوه إلى إدارة المدرسة، وإن تكرر الأمر ترد بحق المخالف من المعلمين والإداريين عقوبة رادعة».


تعرض الطالب للمشكلات والصعوبات


بيّن الباحث الاجتماعي خالد الدوس أن المدرسة بيئة اجتماعية مليئة بالانفعالات والمثيرات والضغوط والتفاعلات، وقد يتعرض الطالب لبعض الصعوبات والمشكلات التي تؤثر على تفاعله وقدرته على التكيف.
وقال إن من أهم الظواهر السلبية التي تهدد النظام التربوي، العقاب البدني والعنف اللفظي لتعديل سلوك الطالب، وهذا قد يجلب آثارا عكسية بنفور الطالب وكثرة غيابه وانخفاض تحصيله العلمي.


نظام مخالفات الطالبات في المدراس

بينت مسؤولة نظام ومخالفات الطالبات في إحدى المدارس (فضلت الاحتفاظ باسمها) أن الوزارة أصبحت مع الطالب في كل شيء، وهي تخفف العقوبات تجاهه، وفي حال مقابلة سلوك سيئ من الطالب تجاه المعلم وإحالته للإدارة والإرشاد لا نجد منه أي احترام للقوانين أو تقدير للإدارة.

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