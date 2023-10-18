8 مهارات شخصية تجعلك مديرا ناجحا.. التفاصيل

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معظم الشركات تولي أهمية كبيرة للمهارات العملية، وتتغاضى عن المهارات الشخصية، إلا أن المهارات الشخصية بما في ذلك الذكاء العاطفي والقدرة على الإقناع أصبحت أكثر أهمية. اضافة اعلان

والمدير الذي يتمتع بالمهارات الشخصية الأساسية لا يستطيع إلهام فريقه فحسب، لكنه أيضًا يستطيع تحقيق الأهداف المتعلقة بالإيرادات.





مهارات الكمبيوتر والابداع والاقناع





1- الإبداع



2- القدرة على الإقناع



3- التعاون



4- القدرة على التكيف



5- الذكاء العاطفي



6- الدافع الذاتي



7- إدارة الوقت



8- القدرة على سرد



وقد نشر موقع "لينكد إن" قائمة لأكثر المهارات العملية والشخصية المطلوبة، وجاءت مهارات الكمبيوتر على رأس هذه المهارات.وكانت مهارات الإبداع والإقناع والتعاون والقدرة على التكيف والذكاء العاطفي من أهم المهارات الشخصية المطلوبة أيضا.من أفضل الطرق لتقديم أفكار جديدة في أي شركة هو النظر إلى الصناعات المختلفة في البلدان الأخرى، لمعرفة المفاهيم التي يستخدمونها هناك، وقد تصلح للتطبيق في الصناعة التي تعمل بها.يمكن لرائد الأعمال أن يجري عصفًا ذهنيًا داخل مجموعات صغيرة لتجنب الخلافات، ثم إنشاء قائمة تضمن جميع الأفكار المطروحة، وعرضها على جميع الموظفين.أن يتمتع القائد بالقدرة على الإقناع، ويشير روبرت سيالديني في كتابه "التأثير علم نفس الإقناع" إلى وجود ستة مبادئ للإقناع هي التبادل والندرة والسلطة والاتساق والمحبة والإجماع.ينقل التعاون العمل الجماعي إلى مستوى آخر تمامًا، فحين يجتمع أشخاص لديهم مهارات مختلفة لإنجاز مشروع ما، فهم ينجحون في تحقيق الأهداف المرجوة.تدرك المنظمات القادرة على الاستفادة من هذه المهارة أهمية التواصل، لذلك من المهم إتاحة جميع سبل التواصل.تعد هذه المهارة من أهم المهارات الشخصية في القرن الحادي والعشرين، إذ يشهد العالم الكثير من التغييرات السريعة.بما في ذلك زيادة الاعتماد على الواقع الافتراضي والمعزز، وغير ذلك من تقنيات سوف تغير الطريقة التي تعمل بها الشركات في غضون سنوات قليلة.وأصبح لزامًا على رواد الأعمال أن يكونوا قادرين على التكيف مع التغييرات، وأن يحرصوا على تبني التقنيات الجديدة بدلاً من الانتظار حتى تصبح هذه التقنيات منتشرة.الذكاء العاطفي هو القدرة على فهم المشاعر والتعبير عنها، بالإضافة إلى القدرة على إدارة العلاقات الشخصية بحكمة وتفهم.يستطيع الأشخاص الذين يتمتعون بمستوى عالِ من الذكاء العاطفي التعامل مع المواقف الضاغطة، وحل الخلافات، وتقديم النقد البناء.ويعد الذكاء العاطفي من المهارات المطلوب توافرها في أعضاء الفريق، خاصة بالنسبة للفريق الذي يتكون من أعضاء أصحاب خلفيات ثقافية مختلفة.في ظل عالم يشهد العديد من التغييرات، أصبح رواد الأعمال يشعرون بالضغط والإرهاق، وصاروا في حاجة إلى الدافع الذاتي أكثر من أي وقت مضى.أصبح لزامًا على رواد الأعمال تعلم كيفية إدارة طاقتهم، ولا يتحقق ذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي فحسب، ولكن أيضًا من خلال وجود دافع ذاتي لتحقيق الأهداف والتغلب على التحديات.الأداء العالي يرتبط بقدرة الأشخاص على إدارة الوقت، إلا أن ما يميز الأشخاص الذين ينجحون عن غيرهم ممن يفشلون هو القدرة على تنفيذ ثلاثة عناصر أساسية هي التخطيط، وتحديد الأولويات، والأداء.تعد القدرة على سرد القصص من المهارات التي لا يولي كثير من رواد الأعمال أهمية لها، رغم أنها مهمة للغاية، فمن خلال سرد القصص يمكن لرواد الأعمال جذب انتباه الموظفين، وتشجيعهم على العمل.