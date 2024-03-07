يضرم النيران في 12 سيارة بالكويت لخلاف عائلي (فيديو)

أ أ

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا صادما، يوثق نشوب حريق في 12 سيارة في منطقة مبارك الكبير بالكويت.



حريق 12 سيارة في الكويت:



حرق سيارة مسؤول بالكويت:



فيديو / قوة الاطفاء تكافح حرائق نشبت في 12 سيارة متجاورة في منطقة مبارك الكبير. pic.twitter.com/NsPF85K0Rq March 6, 2024

ونشرت الفيديو صحيفة "المجلس"، وعلقت عليه بالقول : " قوة الإطفاء تكافح حرائق نشبت في 12 سيارة متجاورة في منطقة مبارك الكبير".ويظهر مقطع الفيديو اشتعال النيران في السيارات، فيما يقوم الدفاع المدني بإخماد الحريق.وأفادت مصادر أن شابا قام بإحراق السيارات المتوقفة أمام المنازل بسبب خلاف عائلي.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن منفذي حريق مركبة المستشار سلطان بورسلي قد وقعوا في قبضة رجال الأمن.وفي التفاصيل بحسب ما ذكرته صحيفة "الأنباء" الكويتية حينها، فقد تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي في إدارة مباحث محافظة العاصمة وإدارة مكافحة جرائم المال، من حل لغز الحريق العمد لإحدى مركبات المستشار سلطان بورسلي، بعد تمكنها من القبض على منفذي الحريق.