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نصف قرن خلف القضبان.. السجن 14 عامًا لمجرم هرب من سجن بمروحية

نصق قرن من العقوبات
طائرة هليكوبتر
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بعد خمس سنوات من هروب مجرم بارز بطائرة هليكوبتر من سجن بالقرب من باريس، قضت محكمة بسجنه لمدة 14 عامًا.

هروب درامياضافة اعلان

ومثل الرجل ويدعى رضوان فايد "51 عامًا" أمام المحكمة مع 11 شريكًا مزعومًا في الهروب الدرامي.
وفي أول يوليو 2018، استولى ثلاثة متواطئين مسلحين على هليكوبتر واستخدموها للهبوط في فناء السجن لتهريب فايد. واستمرت العملية دقائق فقط، ولم يُصب أحد.
وأصدرت محكمة باريس حكمها "الأربعاء" بعد ساعات من المداولات. وكان الادعاء قد طالب بالسجن لمدة 22 عامًا للرجل الهارب. وطالب محامي الدفاع عنه بالسجن من خمس إلى ثماني سنوات.
وتم القبض على فايد، الذي تلقى عدة أحكام بالسجن في الماضي، بعد ثلاثة أشهر من هروبه بالقرب من باريس.

نصف قرن خلف القضبان

وكان فايد يقضي حكمًا بالسجن لمدة 25 سنة بسبب عملية سطو مسلح فاشلة عام 2010 قتلت فيها شرطية، بالإضافة إلى حكم بالسجن لمدة 10 سنوات لهروبه السابق باستخدام متفجرات في عام 2013، إضافة إلى 14 سنة بعد هروبه بطائرة هليكوبتر من سجن بالقرب من باريس.

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